برگزیدگان چهل سال سینمای کودک و نوجوان معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، بیش از ۱۲۰ منتقد سینمایی در نظرخواهی برگزیدگان چهل سال سینمای کودک و نوجوان شرکت کرده اند و منتقدان و نویسندگان سینمایی در بخش‌های مختلفی چون بهترین فیلم کودک، بهترین فیلم نوجوان، بهترین کارگردان سینمای کودک و نوجوان، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر کودک و نوجوان آرا خود را ارایه کردند.

این حرکت توسط انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران و با حضور اعضای این انجمن و دیگر منتقدان و نویسندگان سینمایی و همکاری دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.

در این نظرخواهی فیلم‌های کودک و نوجوان تولید و اکران شده طی چهل سال اخیر شرکت کردند که بر اساس تخمین تعداد این آثار بیش از ۲۰۰ فیلم بود.

همچنین کاندیداهای این نظرخواهی که در آن بیش از ۲۰۰ فیلم به رای ۱۲۰ منتقد و نویسنده سینما گذاشته شده است و با همکاری دبیرخانه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار می شود، به شرح زیر است:

کاندیداهای بهترین های چهل سال سینمای کودک و نوجوان

*بهترین فیلم کودک

۱- «باشو غریبه کوچک» به تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۲- «خانه دوست کجاست» به تهیه کنندگی علیرضا زرین

۳- «شهر موش ها» به تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی

۴- «گلنار» به تهیه کنندگی وحید نیکخواه آزاد و فرشته طائرپور

۵- «کلاه قرمزی و پسر خاله» به محمدمهدی دادگو

*بهترین فیلم نوجوان

۱- «شرم» به تهیه کنندگی کیومرث پوراحمد

۲- «نیاز» به تهیه کنندگی علی واجدسمیعی

۳- «باشو غریبه کوچک» به تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۴- «دونده» به تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵- «دختری با کفش های کتانی» به تهیه کنندگی رسول صدرعاملی

۶- «من ترانه ۱۵ سال دارم» به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان

*بهترین فیلمنامه

۱- «خانه دوست کجاست؟» به نویسندگی عباس کیارستمی

۲- «نیاز» به نویسندگی علی اکبر قاضی نظام

۳- «باشو غریبه کوچک» به نویسندگی بهرام بیضایی

۴- «من ترانه ۱۵ سال دارم» به نویسندگی کامبوزیا پرتوی

۵- «بچه های آسمان» به نویسندگی مجید مجیدی

*بهترین کارگردان

۱- بهرام بیضایی

۲- کیومرث پوراحمد

۳- امیر نادری

۴- عباس کیارستمی

۵- ایرج طهماسب

۶- محمدعلی طالبی

*بهترین بازیگر کودک

۱- غزل شاکری برای بازی در فیلم «گلنار»

۲- فرخ هاشمیان برای بازی در فیلم «بچه های آسمان»

۳- آیدا محمدخانی برای بازی در فیلم «بادکنک سفید»

۴- بابک احمدپور برای بازی در فیلم «خانه دوست کجاست؟»

۵- عدنان عفراویان برای بازی در فیلم «باشو غریبه کوچک»

۶- محسن رمضانی برای بازی در فیلم «رنگ خدا»

۷- سمانه جلالی برای بازی در فیلم «چکمه»

*بهترین بازیگر نوجوان

۱- مهدی باقربیگی برای بازی در فیلم «قصه های مجید»

۲- عدنان عفراویان برای بازی در فیلم «باشو غریبه کوچک»

۳- ترانه علیدوستی برای بازی در فیلم «من ترانه ۱۵ سال دارم»

۴- عباس عالیزاده برای بازی در فیلم «به خاطر هانیه»

۵- پگاه آهنگرانی برای بازی در فیلم «دختری با کفش های کتانی»

۶- مجید نیرومند برای بازی در فیلم «دونده»

دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران ۲۷ آذر ماه در ایوان شمس به دبیری جعفر گودرزی برگزار می شود.