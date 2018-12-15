نخستین مرکز مهارت افزایی ملوانی خوزستان در خرمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در حاشیه آیین افتتاحیه هفته پژوهش جنوب غرب استان خوزستان، کارگاه ملوانی در قالب مرکز SCD در دانشگاه علوم و فنون خرمشهر با حضور مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان و مسئولان منطقه در خرمشهر افتتاح شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در حاشیه این آیین افتتاحیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مرکزSCD چهارمین مرکز SCDو تنها کارگاه ملوانی استان خوزستان است که در آن آموزش مهارت به دانشجویان رشته های مرتبط با دریا، ملوانی و کارکنان شناورها انجام می شود.

عبدالنبی سواعدی با یادآور شدن اینکه مراکز SCD در راستای ارتقای مهارت دانشجویان و ایجاد تناسب مهارتی فارغ التحصیلان با بازار کار راه اندازی می شوند، افزود: کارگاه ملوانی که امروز با تعامل مرکز فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای استفاده مشترک راه اندازی شد به دانشجویان مهارت هایی منطبق با استاندارهای آموزش فنی و حرفه ای که تایید جهانی دارد را آموزش خواهد داد.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوان موضوع کمبود مهارت فارغ التحصیلان را پیش از فارغ التحصیل شدن و در حین دوران تحصیل با کمک این مرکزSCD رفع کرد.