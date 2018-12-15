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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۰۰

نخستین مرکز مهارت افزایی ملوانی خوزستان در خرمشهر افتتاح شد

نخستین مرکز مهارت افزایی ملوانی خوزستان در خرمشهر افتتاح شد

خرمشهر _ چهارمین مرکز SCD و نخستین مرکز SCD ملوانی استان خوزستان در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در حاشیه آیین افتتاحیه هفته پژوهش جنوب غرب استان خوزستان، کارگاه ملوانی در قالب مرکز SCD در دانشگاه علوم و فنون خرمشهر با حضور مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان و مسئولان منطقه در خرمشهر افتتاح شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در حاشیه این آیین افتتاحیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مرکزSCD  چهارمین مرکز  SCDو تنها کارگاه ملوانی استان خوزستان است که در آن آموزش مهارت به دانشجویان رشته های مرتبط با دریا، ملوانی و کارکنان شناورها انجام می شود.

عبدالنبی سواعدی با یادآور شدن اینکه مراکز SCD در راستای ارتقای مهارت دانشجویان و ایجاد تناسب مهارتی فارغ التحصیلان با بازار کار راه اندازی می شوند، افزود: کارگاه ملوانی که امروز با تعامل مرکز فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای استفاده مشترک راه اندازی شد به دانشجویان مهارت هایی منطبق با استاندارهای آموزش فنی و حرفه ای که تایید جهانی دارد را آموزش خواهد داد.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوان موضوع کمبود مهارت فارغ التحصیلان را پیش از  فارغ التحصیل شدن و در حین دوران تحصیل با کمک این مرکزSCD رفع کرد.

کد مطلب 4485898

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