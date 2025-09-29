  1. استانها
هاشمی: مهارت‌آموزی درمدارس و دانشگاه‌ها باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

خرمشهر - فرماندار خرمشهر بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای آموزشی برای تحقق نظام مهارت‌آموزی تأکید کرد و خواستار تمرکز بر اقتصاد دریا محور به‌عنوان راهبردی مؤثر در توسعه اشتغال منطقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر امروز دوشنبه در نشستی مشترک با شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای خوزستان و مرتضی بختیاری، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بر لزوم توسعه آموزش‌های مهارتی در سطح شهرستان تأکید کرد.

هاشمی در این دیدار گفت: باید با فضاسازی مناسب و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مسیر تحقق نظام مهارت‌آموزی را هموار کنیم؛ به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها که نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده شغلی جوانان دارند.

وی با اشاره به کاهش رغبت نسل جوان به آموزش‌های فنی، خواستار آسیب‌شناسی دقیق در این زمینه شد و افزود: افراد فاقد شغل و مهارت باید شناسایی شوند و آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای به آنان ارائه شود.

فرماندار خرمشهر با تأکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد منطقه در حوزه اقتصاد دریا محور، اظهار داشت: با توجه به توانمندی‌های دانشگاه علوم و فنون دریایی و مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای، تمرکز بر اقتصاد دریا محور می‌تواند نقش محوری در توسعه اشتغال شهرستان ایفا کند.

وی همچنین به تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علوم و فنون دریایی اشاره کرد و گفت: این همکاری، گامی مؤثر در ارتقاء کیفیت آموزش، کسب مهارت و توانمندسازی جوانان خرمشهر است؛ باید آن را به یک الگوی موفق در سطح استان تبدیل کنیم.

