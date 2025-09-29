به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر امروز دوشنبه در نشستی مشترک با شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل فنی و حرفهای خوزستان و مرتضی بختیاری، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بر لزوم توسعه آموزشهای مهارتی در سطح شهرستان تأکید کرد.
هاشمی در این دیدار گفت: باید با فضاسازی مناسب و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مسیر تحقق نظام مهارتآموزی را هموار کنیم؛ بهویژه در مدارس و دانشگاهها که نقش کلیدی در شکلگیری آینده شغلی جوانان دارند.
وی با اشاره به کاهش رغبت نسل جوان به آموزشهای فنی، خواستار آسیبشناسی دقیق در این زمینه شد و افزود: افراد فاقد شغل و مهارت باید شناسایی شوند و آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از طریق مراکز فنی و حرفهای به آنان ارائه شود.
فرماندار خرمشهر با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه در حوزه اقتصاد دریا محور، اظهار داشت: با توجه به توانمندیهای دانشگاه علوم و فنون دریایی و مراکز آموزشی فنی و حرفهای، تمرکز بر اقتصاد دریا محور میتواند نقش محوری در توسعه اشتغال شهرستان ایفا کند.
وی همچنین به تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل فنی و حرفهای و دانشگاه علوم و فنون دریایی اشاره کرد و گفت: این همکاری، گامی مؤثر در ارتقاء کیفیت آموزش، کسب مهارت و توانمندسازی جوانان خرمشهر است؛ باید آن را به یک الگوی موفق در سطح استان تبدیل کنیم.
