وزیر علوم: کنکور دو تا سه سال دیگر حذف خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، منصور غلامی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: حذف کنکور به این سختی ها که می گویند نیست و ما برای این کار تکلیف قانونی داریم و باید آن را اجرا کنیم.



وی گفت: با این حال برای رشته های دانشگاهی پرمتقاضی همچنان نیازمند یک ارزیابی عادلانه هستیم و بر این اساس مقرر شده تا آموزش و پرورش ظرف دو تا سه سال آینده امتحانات را به صورت سراسری به گونه ای برخورد کند که این ارزیابی صورت گیرد.



غلامی افزود: پارسال 85 درصد دانشجویان در رشته های مختلف نمره کنکورشان در پذیرفته شدنشان تأثیر خاصی نداشت و بر اساس سابقه تحصیلی پذیرفته شدند و این مقدمه ای برای حذف کنکور است.



وی گفت: ساز و کاری تعریف و اعلام خواهد شد که کسانی که نمی خواهند در کنکور شرکت کنند برای تحصیل در برخی رشته ها در شماری از دانشگاه ها درخواست پذیرش دهند.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در تلاشیم تا پیش از کنکور امسال تکلیف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را برای پذیرش دانشجو مشخص کنیم.



غلامی گفت: هر نهاد، دستگاه یا سازمانی که می خواهد مؤسسه آموزش عالی داشته باشد باید افرادی را که نیاز دارد بپذیرد و آموزش دهد.



وی افزود: در صددیم تا واحدهای کوچک دانشگاهی را در بخش دولتی و غیردولتی به دانشگاه های بزرگ متصل کنیم تا از آنان حمایت بیشتری شود و نظارت کارشناسی بیشتری بر آنها صورت گیرد.



غلامی گفت: تلاش می کنیم تا دانشگاه های کوچک را به سمت تجمیع یا انحلال پیش ببریم.



وی با اشاره به وجود فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی در جامعه افزود: هیچگاه دانشگاه ها سفارش تربیت نیروی انسانی نداشته اند و همواره شاهد تولید انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی بودیم.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در زمینه تحقیقات و پژوهش از سند توسعه جلوتر هستیم گفت: در این زمینه دانشگاه های کشور رتبه اول در منطقه و رتبه شانزدهم در دنیا را از آن خود کرده اند.



غلامی افزود: برای کاربردی تر شدن تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی باید به جایی برسیم که نتایج این تحقیقات مشتری داشته باشد و دستگاه ها و سازمان های مختلف به دانشگاه ها سفارش پژوهش بدهند.



وی گفت: وزارت علوم به پایان نامه هایی که برای رفع نیاز سازمان ها تدوین شوند توجه بیشتری می کند.



غلامی افزود: وزارت علوم به صورت آزمایشی در 10 استان کشور بر روی پژوهش های کاربردی دانشگاه ها تمرکز کرده است که نتایج آن را به سراسر کشور تعمیم خواهد داد.



وی با اشاره به اختصاص 15 درصد از اعتبارات دانشگاه ها به پژوهش گفت: بودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد رضایت آنها نیست.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه نگرانی برای ایجاد بحران در وضعیت مالی دانشگاه ها در سال آینده وجود دارد افزود: بیش از 70 درصد اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، هزینه های جاری است که صرف حقوق و دستمزد می شود و ما بقی اعتبارات مصرفی و پژوهشی است.



غلامی گفت: افزایش 14 درصدی در بودجه سال آینده دانشگاه ها با توجه به افزایش حقوقها ناچیز است.



وی افزود: با این وجود تأمین تجهیزات آزمایشگاهی برای گسترش تحقیقات و پژوهش ها ازجمله دغدغه های وزارت علوم است.



غلامی تأکید کرد: بر اساس قانون، با تخلفات خرید و فروش پایان نامه برخورد می کنیم.



وی با اشاره به گسترش بی رویه دانشگاه ها در سال های گذشته در سراسر کشور گفت: هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان در تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با هماهنگی های صورت گرفته فرصت های مطالعاتی برای استادان و دانشجویان در صنایع کشور فراهم شده است و تمامی استخدامی های سال آینده به مدت شش ماه به صورت پیمانی در صنعت کشور فرصت مطالعاتی خواهند داشت.



غلامی گفت: دانشگاه های اصلی و مهم کشور در یک سال گذشته درخواست های مختلفی را برای تحلیل مسائل روز کشور انجام داده اند.



وی افزود: وزارت علوم در زمینه تحقیقات و پژوهش با وزارتخانه های دفاع، نفت و نیرو و سازمان محیط زیست همکاری های مشترک بسیار خوبی دارد.



غلامی با اشاره به عقد قرارداد هفت هزار میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان و شرکت های وابسته به پارک های علم و فناوری برای تولید محصولات داخلی در سال گذشته از دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادها خواست تا نیازهایشان را به این شرکت ها اعلام کنند.



وی گفت: با بازنگری در آیین نامه ارتقای هیأت علمی دانشگاه ها و دادن مشوق به استادان و دانشجویان، زمینه برای کاربردی تر شدن پایان نامه ها ایجاد شده است.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: محور اصلی در وزارت علوم، تلاش برای گسترش علوم اسلامی است.



غلامی گفت: طبق قانون، در حال گسترش دانشگاه ها و رشته های فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی و ایجاد رشته های جدید در آنها و به روز کردن تجهیزاتشان هستیم.



وی افزود: دانشگاه های علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی را تعطیل کردیم.



غلامی با اشاره به گسترش دانشگاه پیام نور در سال های گذشته گفت: هم اکنون شاهد کاهش ورودی دانشجو به این دانشگاه هستیم از اینرو در حال ساماندهی واحدهای دانشگاه های پیام نور در سراسر کشور هستیم.



وی افزود: تا پایان امسال وضعیت استخدامی ها در دانشگاه های فنی و حرفه ای و پیام نور مشخص خواهد شد.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دانشجویان ستاره دار هم گفت: بر اساس قانون، کسانی که اقداماتی بر علیه امنیت کشور انجام دهند بر اساس استعلام از قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی نمی توانند در دوره های تحصیلات تکمیلی تحصیل کنند.



غلامی گفت: با دقت و بررسی های نهادهای مسئول در پارسال و امسال مشکلی در این زمینه نداشتیم.