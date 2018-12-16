بلاک چین و هوش مصنوعی محبوب ترین فرصت های شغلی در لینکدین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، درخواست ها برای استخدام افرادی که در یکی از این دو زمینه تخصص داشته باشند، روز به روز در حال افزایش است و انتظار می رود روند مذکور در آینده نزدیک هم ادامه داشته باشد.

بررسی یادشده که توسط گای برگر اقتصاددان مشهور انجام شده حاکیست افرادی که در این دو زمینه تخصص داشته باشند می توانند به سرعت شغل دلخواه خود را بیابند و این دو شغل در ۵ سال آینده جزء برترین شغل ها از نظر سرعت رشد درخواست بازار کار باقی خواهند ماند.

این دو فناوری می توانند بسیاری از فرایندهای حرفه ای را تسریع کنند و روش های تازه ای را برای پیشبرد امور به وجود آورند. لذا درخواست برای استخدام افرادی در این دو حوزه محدود به شرکت های فناوری نیست و در دیگر حوزه های شغلی نیز وجود دارد.

از جمله دیگر مشاغل پرطرفدار در حوزه فناوری اطلاعات می توان به متخصص فروش اپلیکیشن و متخصص علوم داده اشاره کرد. مشاور تامین انرژی خورشیدی نیز از جمله مشاغل آینده دار در عرصه فناوری است.