به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای به ثبت رسیده در مرکز ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی، نشان می دهد که تا آذرماه امسال یک میلیون و ۱۱ هزار و ۱۴ دامنه اینترنتی سایت های متعلق به ایران، از سوی کاربران به ثبت رسیده و این درحالی است که تا پایان سال ۹۶ بالغ بر ٩۶٧ هزار و ٩٨٩ دامنه به نام ایران ثبت شده بود.

این آمار در مقایسه با پایان سال ۹۶ از ثبت بیش از ۵۰ هزار پسوند جدید اینترنتی در ۹ ماه امسال حکایت دارد.

برمبنای این آمار، پسوند «ir» همچنان در صدر دامنه‌های ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را در میان سایت های کشوری به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که هم اکنون تعداد یک میلیون و ۲ هزار و ۴۳۶ دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را در میان سایتهای ایرانی شامل می شود.

همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳۹۸۰ دامنه، شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند فارسی ایران ۱۸۹۵ دامنه و شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود ۱۳۶۲ دامنه فعال اعلام شده است.

این درحالی است که تعداد دامنه های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاه های اجرایی با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۳۵ دامنه است.

در همین حال تعداد دامنه‌های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۲۷۴ دامنه، با پسوند org.ir بالغ بر ۳۰۵ و id.ir بالغ بر ۴۹۴ دامنه برآورد می شود. تاکنون ۳۳ پسوند اینترنتی نیز با net.ir به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، گفته می شود که ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم عبور کرده و با رشد سالانه ۴۵ درصدی، در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.