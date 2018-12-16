مجتبی امینی تهیه کننده «هفت» شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امینی تهیه کننده سریال «گاندو» و برنامه هایی چون «چلچراغ» است و به تازگی سکان تهیه کنندگی برنامه «هفت» به وی سپرده شده است.

برنامه «هفت» پیش از این با اجرای بهروز افخمی و تهیه کنندگی سعید پروینی روی آنتن شبکه سه رفت و سال گذشته در بازه ۱۰ روزه جشنواره ملی فیلم فجر با اجرای رضا رشیدپور پخش شد.

علی فروغی مدیر شبکه سه سیما پیش از این خبر داده بود که این برنامه با اجرای بهروز افخمی برای سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر روی آنتن خواهد رفت اما چندی پیش افخمی عنوان کرد که بین دو برنامه سینمایی در شبکه پنج و سه، شبکه پنج را انتخاب کرده است.

با انتخاب مجتبی امینی به عنوان تهیه کننده «هفت» باید دید رویکردهای این برنامه چقدر تغییر می کند.