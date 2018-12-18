دستگیری اعضای باند سرقت قطعات خودرو در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی در تشریح این خبر، گفت: با توجه به افزایش وقوع سرقت باطری و دیگر قطعات خودرو در شهرستان سنندج شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی اظهارداشت: با انجام کار اطلاعاتی گسترده و تلاش چندین روزه ماموران و بازبینی دوربین محل های وقوع سرقت سه نفر از عوامل اصلی این باند در یکی از محلات سنندج حین سرقت شناسایی و طی یک تعقیب و گریز پلیسی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در ادامه افزود: متهمان در تحقیقات تخصصی به عمل آمده به سرقت قطعات خودرو با همکاری یکی از همدستانشان اقرار و اعتراف کردند، اموال مسروقه را به سه مالخر در سطح شهر می فروختند.

آزادی ادامه داد: با تلاش ماموران، دیگر همدست سارقان و سه مالخر نیز دستگیر و در تحقیقات به عمل آمده متهمان در مجموع به ۸۱ فقره سرقت باطری و دیگر قطعات خودرو اعتراف کردند.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی پرونده مقداری اموال مسروقه کشف و متهمان برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.