۳ باند سرقت در سنندج متلاشی شد؛کشف ۱۳۵ فقره انواع سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و اموال در سطح استان، به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، موفق به شناسایی ۳ باند فعال سرقت در این زمینه شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه این افراد در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند، گفت: در این عملیات ۱۱ نفر سارق و مالخر در مخفیگاه‌هایشان شناسایی و بازداشت شدند.

سردار الهی ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۱۳۵ فقره انواع سرقت شامل خودرو، طلاجات، اموال دولتی و اموال خصوصی اعتراف کردند.

وی با اشاره به کشف مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از این افراد تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان با قدردانی از همکاری مردم و اصحاب رسانه، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از سرقت تأکید کرد و گفت: نگهداری اصولی اموال و توجه به هشدارهای پلیس نقش مهمی در کاهش وقوع سرقت دارد.