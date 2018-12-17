بیش از ۱۲ پرواز فرودگاه اهواز لغو شده و یا تأخیر دارد

مجید ملایانی مدیر روابط عمومی فرودگاههای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا این لحظه پروازهای هواپیمایی ایرتور با شمارههای ۹۵۶ و ۹۵۷ از تهران به اهواز و بالعکس باطل شد.
وی افزود: پروازهای هواپیمایی ماهان با شمارههای ۴۵۸۶ و ۴۵۸۷ از تهران به اهواز و بالعکس باطل شد. همچنین پروازهای هواپیمایی زاگرس با شمارههای ۴۰۱۷ و ۴۰۱۶ از تهران به اهواز و بالعکس باطل شد.
ملایانی با اشاره به تأخیر داشتن پروازهای هواپیمایی کاسپین با شمارههای۰۲۰ و ۰۲۱ از تهران به اهواز و بالعکس تصریح کرد: پرواز هواپیمایی کارون با شماره ۲۶۲۳ از اهواز به تهران و دیگر پرواز این هواپیمایی با شماره ۲۵۵۱ از اهواز به خارک تأخیر دارد.
مدیر روابط عمومی فرودگاههای خوزستان در پایان با اعلام خبر ابطال پروازهای هواپیمایی قشم ایر با شمارههای قشم ایر ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ از تهران به اهواز و بالعکس بیان کرد: پروازهای هواپیمایی شرکت آتا با شمارههای ۵۶۲۷ و ۵۶۴۰ از تهران به اهواز و اهواز به مشهد نیز باطل شد.
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