تأکید فرماندار و نماینده اهر بر تعامل سازنده با اصحاب رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت مقام خبرنگار صبح یکشنبه با حضور بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و علیرضا خاکپور، فرماندار شهرستان اهر، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، مسئولان شهرستان اهر ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی، خبرنگاران را از ارکان مهم ارتباط میان مردم و مسئولان و دیده‌بانان مسائل و مطالبات جامعه عنوان کردند.

انتقاد سازنده، زمینه‌ساز بهبود عملکرد دستگاه‌ها

فرماندار شهرستان اهر در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های رسانه‌ها اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس واقع‌بینانه مسائل و مشکلات، دستگاه‌های اجرایی را در شناسایی نقاط قوت و ضعف یاری می‌کنند.

علیرضا خاکپور افزود: انتقاد سازنده و شفافیت رسانه‌ای می‌تواند موتور محرک توسعه باشد و مجموعه فرمانداری از نقد منصفانه با هدف اصلاح و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها استقبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در فعالیت رسانه‌ای گفت: انتظار می‌رود اصحاب رسانه با حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و امیدآفرین حرکت کنند و اقدامات و پروژه‌های در دست اجرا را به شکل صحیح و شفاف برای مردم تبیین کنند.

رسانه‌ها در پیگیری مطالبات مردم نقش‌آفرین هستند

در ادامه، بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه قلم و رسانه در جامعه اظهار کرد: رسانه‌های شهرستان اهر در بزنگاه‌های حساس همواره با درک درست از شرایط منطقه در کنار مردم و مسئولان حضور داشته‌اند.

وی تعامل مستمر با اصحاب رسانه را از اولویت‌های کاری خود دانست و افزود: برای پیگیری مطالبات به‌حق مردم و انعکاس مسائل و مشکلات شهرستان، هم‌افزایی میان مسئولان و خبرنگاران یک ضرورت است.

طرح دغدغه‌های خبرنگاران در نشست مستقیم

یکی از بخش‌های این مراسم، گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه مسئولان با اصحاب رسانه بود که در آن خبرنگاران شهرستان اهر دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نقدهای خود درباره مسائل جاری شهرستان را مطرح کردند.

در این بخش، موضوعاتی از جمله کمبودها و نواقص حوزه بهداشت و درمان، وضعیت جاده‌های مواصلاتی، پروژه‌های عمرانی در حال اجرا و برخی مطالبات شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اصحاب رسانه همچنین بر ضرورت تداوم نشست‌های تعاملی میان مسئولان و خبرنگاران تأکید کردند و خواستار تقویت ارتباط مستقیم و مستمر برای بررسی مسائل و مطالبات مردم شدند.