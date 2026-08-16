تأکید فرماندار و نماینده اهر بر تعامل سازنده با اصحاب رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت مقام خبرنگار صبح یکشنبه با حضور بیتالله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و علیرضا خاکپور، فرماندار شهرستان اهر، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این نشست، مسئولان شهرستان اهر ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان عرصه خبر و اطلاعرسانی، خبرنگاران را از ارکان مهم ارتباط میان مردم و مسئولان و دیدهبانان مسائل و مطالبات جامعه عنوان کردند.
انتقاد سازنده، زمینهساز بهبود عملکرد دستگاهها
فرماندار شهرستان اهر در این مراسم با تقدیر از تلاشهای رسانهها اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس واقعبینانه مسائل و مشکلات، دستگاههای اجرایی را در شناسایی نقاط قوت و ضعف یاری میکنند.
علیرضا خاکپور افزود: انتقاد سازنده و شفافیت رسانهای میتواند موتور محرک توسعه باشد و مجموعه فرمانداری از نقد منصفانه با هدف اصلاح و ارتقای عملکرد دستگاهها استقبال میکند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفهای در فعالیت رسانهای گفت: انتظار میرود اصحاب رسانه با حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، در مسیر اطلاعرسانی دقیق و امیدآفرین حرکت کنند و اقدامات و پروژههای در دست اجرا را به شکل صحیح و شفاف برای مردم تبیین کنند.
رسانهها در پیگیری مطالبات مردم نقشآفرین هستند
در ادامه، بیتالله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه قلم و رسانه در جامعه اظهار کرد: رسانههای شهرستان اهر در بزنگاههای حساس همواره با درک درست از شرایط منطقه در کنار مردم و مسئولان حضور داشتهاند.
وی تعامل مستمر با اصحاب رسانه را از اولویتهای کاری خود دانست و افزود: برای پیگیری مطالبات بهحق مردم و انعکاس مسائل و مشکلات شهرستان، همافزایی میان مسئولان و خبرنگاران یک ضرورت است.
طرح دغدغههای خبرنگاران در نشست مستقیم
یکی از بخشهای این مراسم، گفتوگوی مستقیم و بیواسطه مسئولان با اصحاب رسانه بود که در آن خبرنگاران شهرستان اهر دیدگاهها، دغدغهها و نقدهای خود درباره مسائل جاری شهرستان را مطرح کردند.
در این بخش، موضوعاتی از جمله کمبودها و نواقص حوزه بهداشت و درمان، وضعیت جادههای مواصلاتی، پروژههای عمرانی در حال اجرا و برخی مطالبات شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اصحاب رسانه همچنین بر ضرورت تداوم نشستهای تعاملی میان مسئولان و خبرنگاران تأکید کردند و خواستار تقویت ارتباط مستقیم و مستمر برای بررسی مسائل و مطالبات مردم شدند.
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