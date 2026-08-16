محمد بریمانلو به اردوی تیم ملی جودو دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، با دعوت رشاد ممدف سرمربی تیم ملی جودو ایران، محمد محمدی بریمانلو به اردوی آمادهسازی تیم ملی دعوت شد.
این اردو از ۲۶ مردادماه تا ۵ شهریورماه به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد و بریمانلو نیز در جمع دعوتشدگان به این مرحله از تمرینات حضور خواهد داشت.
محمد محمدی بریمانلو از جودوکاران باتجربه و پرافتخار کشور است و در سالهای گذشته موفق به کسب مدالهای مختلف در رقابتهای آسیایی، جهانی و بینالمللی شده است. مهمترین افتخارات وی عبارتاند از:
• مدال برنز مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در وزن ۵۰ کیلوگرم، تایلند، سال ۲۰۱۰
• مدال برنز مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در وزن ۶۶ کیلوگرم، چینتایپه، سال ۲۰۱۴
• مدال برنز مسابقات گرندپری چین در وزن ۷۳ کیلوگرم، سال ۲۰۱۷
• مدال برنز تیمی قهرمانی آسیا در وزن ۷۳ کیلوگرم، چینتایپه، سال ۲۰۱۷
باره از این جودوکار باتجربه به اردوی تیم ملی، نشاندهنده بهره• مدال برنز مسابقات گرندپری ترکیه در وزن ۷۳ کیلوگرم، سال ۲۰۱۸
• مدال برنز بازیهای آسیایی اندونزی در وزن ۷۳ کیلوگرم، سال ۲۰۱۸
• مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان در وزن ۷۳ کیلوگرم، جمهوری آذربایجان، سال ۲۰۱۸
• مدال نقره کاپ جهانی قزاقستان در وزن ۷۳ کیلوگرم، سال ۲۰۱۹
همچنین علی پرهیزگار، جودوکار جوان و آیندهدار کشورمان و دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، نیز از سوی رشاد ممدف به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شده است تا در کنار سایر ملیپوشان تمرینات آمادهسازی خود را دنبال کند.
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