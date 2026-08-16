به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری بوشهر و شرکت فناوری هوشمند صنایع سلامت پاسارگاد (وَسترا)، با حضور ارسلان زارع، استاندار بوشهر، مهدی خراسانچی، مدیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور و حمید ذوالفقاری، مدیرعامل هلدینگ دانش‌بنیان وَسترا به امضا رسید.

این همکاری با هدف تحقق سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور، تقویت امنیت غذایی، تکمیل زنجیره ارزش شیلات و استفاده هدفمند از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور شکل گرفته است. اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند زمینه توسعه سرمایه‌گذاری مولد، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در صنعت شیلات استان را فراهم کند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، توسعه ظرفیت پرورش ماهی در قفس در سواحل استان بوشهر، شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی و نیمه‌فعال زنجیره شیلات، توسعه زیرساخت‌های تولید و فرآوری، تأمین نهاده‌های راهبردی، جذب سرمایه و تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین توسعه بازارهای داخلی و صادراتی محصولات شیلاتی در دستور کار مشترک طرفین قرار گرفته است.

توسعه هدفمند فناوری‌های موردنیاز صنعت شیلات و آبزی‌پروری نیز یکی از محورهای اصلی این همکاری است. در این چارچوب، نیازهای فناورانه زنجیره شناسایی خواهد شد و انتقال دانش فنی، ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی و ایجاد زمینه همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فعالان صنعتی دنبال می‌شود.

هم‌زمان با امضای این تفاهم‌نامه، مدیرعامل و مدیران شرکت وَسترا از نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور حوزه شیلات در پارک علم و فناوری خلیج فارس بازدید کردند. در جریان این بازدید، سه تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های منتخب فناور و یک تفاهم‌نامه با صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر به امضا رسید. هدف از این همکاری‌ها، استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و مالی استان برای رفع نیازهای زنجیره ارزش شیلات عنوان شده است.

وَسترا بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با استانداری بوشهر، مسئولیت طراحی و استقرار مدل مدیریت زنجیره ارزش شیلات و آبزی‌پروری استان، انجام مطالعات اقتصادی و امکان‌سنجی پروژه‌ها، تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری، جذب منابع مالی، توسعه بازار و ارائه خدمات فنی، مدیریتی و نظارتی به پروژه‌های منتخب را بر عهده خواهد داشت.

برای تأمین مالی پروژه‌ها نیز استفاده از ابزارهایی مانند مشارکت مدنی، پیش‌خرید محصول، ایجاد شرکت‌پروژه و بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، شبکه بانکی و صندوق‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده است.

همچنین به‌منظور تسریع در اجرای برنامه‌ها، رفع موانع اجرایی و تسهیل صدور مجوزهای موردنیاز، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان استانداری بوشهر و وَسترا تشکیل خواهد شد. اولویت‌بندی پروژه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پایش مستمر پیشرفت برنامه‌های مشترک از جمله وظایف این کارگروه خواهد بود.

این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه تبدیل ظرفیت‌های طبیعی، تولیدی و فناورانه استان بوشهر به پروژه‌های اقتصادی و دانش‌بنیان را فراهم کند و به شکل‌گیری مدلی منسجم برای توسعه زنجیره ارزش شیلات با مشارکت دولت، بخش خصوصی و زیست‌بوم فناوری کشور کمک کند.