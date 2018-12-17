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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

امام جمعه بوشهر:

دشمن دنبال جداکردن مردم از نظام است

دشمن دنبال جداکردن مردم از نظام است

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: دشمن آمده که مردم را از نظام جدا کرده و ایجاد فاصله کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در دیدار جمعی از کارکنان یگان سپاه حفاظت فرودگاه های استان بوشهر اظهار داشت: کار و اشتغال به عنوان بخش مهمی از زندگی هر انسان محسوب می‌شود و دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی است.

وی با اشاره به ارزش بسیار بالای پاسداری از نظام اسلامی به عنوان یک عبادت، خاطرنشان کرد: پاسداری در امورات مهم، بنیادین و اساسی مانند مرزداری و حفظ جان، مال و ناموس مسلمین لحظه لحظه آن عبادت است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه کار یگان حفاظت هواپیمایی در فضای مرزی، نوعی عبادت است اضافه کرد: فعالیت در این عرصه توفیقی است که خداوند به شما داده و باید شکرگذار این نعمت باشید.

آیت الله صفایی بوشهری در ادامه به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد فاصله و اختلاف بین مردم و نظام و مسئولان اشاره کرد و ادامه داد: دشمن آمده که مردم را از نظام جدا کرده و ایجاد فاصله کند.

وی افزود: مردمی که وارد هواپیما می شوند و یا از آن خارج می شوند، اولین و آخرین فردی که می بیینند پاسداران حفاظت فرودگاهی است به همین خاطر کار شما نه تنها کار حفاظتی است بلکه بحث جاذبه داشتن بالا برای جذب نیروها و هدایت مردم به سمت نظام و خوشبین شدن به نظام است.

امام جمعه بوشهر افزود: شما می توانید با برخورد خوب، کلام منطقی، احترام به مردم، پرمحبت و مهربان بودن و خوش برخورد بودن در عین قانون مداری یک نمایه بسیار خوبی از نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و این موجب جاذبه و تأثیر مثبت در اذهان مردم می شود که الحمدلله بسیاری از پاسداران عزیز حفاظت فرودگاهی این مسائل را رعایت می کنند.

کد مطلب 4487345

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