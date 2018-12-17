دشمن دنبال جداکردن مردم از نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در دیدار جمعی از کارکنان یگان سپاه حفاظت فرودگاه های استان بوشهر اظهار داشت: کار و اشتغال به عنوان بخش مهمی از زندگی هر انسان محسوب می‌شود و دارای اهمیت و ارزش بسیار زیادی است.

وی با اشاره به ارزش بسیار بالای پاسداری از نظام اسلامی به عنوان یک عبادت، خاطرنشان کرد: پاسداری در امورات مهم، بنیادین و اساسی مانند مرزداری و حفظ جان، مال و ناموس مسلمین لحظه لحظه آن عبادت است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه کار یگان حفاظت هواپیمایی در فضای مرزی، نوعی عبادت است اضافه کرد: فعالیت در این عرصه توفیقی است که خداوند به شما داده و باید شکرگذار این نعمت باشید.

آیت الله صفایی بوشهری در ادامه به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد فاصله و اختلاف بین مردم و نظام و مسئولان اشاره کرد و ادامه داد: دشمن آمده که مردم را از نظام جدا کرده و ایجاد فاصله کند.

وی افزود: مردمی که وارد هواپیما می شوند و یا از آن خارج می شوند، اولین و آخرین فردی که می بیینند پاسداران حفاظت فرودگاهی است به همین خاطر کار شما نه تنها کار حفاظتی است بلکه بحث جاذبه داشتن بالا برای جذب نیروها و هدایت مردم به سمت نظام و خوشبین شدن به نظام است.

امام جمعه بوشهر افزود: شما می توانید با برخورد خوب، کلام منطقی، احترام به مردم، پرمحبت و مهربان بودن و خوش برخورد بودن در عین قانون مداری یک نمایه بسیار خوبی از نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و این موجب جاذبه و تأثیر مثبت در اذهان مردم می شود که الحمدلله بسیاری از پاسداران عزیز حفاظت فرودگاهی این مسائل را رعایت می کنند.