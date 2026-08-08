«صغیر بن عزیز » ژنرال بلند پایه وابسته به ریاض کجاست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه، وزارت دفاع دولت عدن وابسته به ریاض، به شکل تلویحی کشته شدن سپهبد «عزیز بن صغیر» رئیس ستاد مشترک این دولت بر اثر حمله موشکی و پهپادی دقیق نیروهای صنعا به مأرب را تایید کرد.

وزارت دفاع دولت مستقر در عدن وابسته به ریاض روز شنبه از قطع ارتباط با «صغیر بن‌عزیز»، رئیس ستاد مشترک این دولت، در پی حملات موشکی نیروهای صنعا در مأرب خبر داد؛ موضوعی که ابهام‌ها درباره سرنوشت وی را افزایش داده است.

سفیان حمید، مشاور رسانه‌ای طاهر العقیلی، وزیر دفاع دولت مستقر در عدن، به نقل از منابع آگاه تأیید کرد که ارتباط با «بن‌عزیز» قطع شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ اطلاعات رسمی درباره وضعیت بن‌عزیز منتشر نشده و مشخص نیست که وی در جریان حملات اخیر کشته، زخمی یا مفقود شده است.

پیش از این نیز گزارش‌های رسانه‌ای درباره ابهام در سرنوشت رئیس ستاد مشترک دولت مستقر در عدن منتشر شده بود.

این تحولات پس از آن رخ داد که در ساعات اولیه روز جمعه، چندین اردوگاه و موضع نظامی در مأرب هدف حملات موشکی نیروهای صنعا قرار گرفت. در میان اهداف مورد حمله، اردوگاه «صحن ‌الجن» نیز قرار داشت؛ محلی که بر اساس برخی گزارش‌ها، احتمال حضور «صغیر بن‌عزیز» در آن مطرح شده بود.

این در حالی است که نیروهای مسلح دولت یمن در عدن از حمله موشکی و پهپادی جدید انصارالله به مارب خبر داد.

ساعاتی پیش رسانه‌های یمنی از حمله نیروهای انصارالله یمن به اطراف پادگان العلله در غرب قعطبه در الضالع خبر دادند.

گفتنی است اخیرا تنش‌ها و درگیری‌ها میان نیروهای انصارالله با عربستان تشدید شده است.