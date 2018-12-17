ادغام داروخانه های تک نسخه ای و مرکزی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجی با اعلام اینکه در یک ماه آینده شرایط داروخانه های هلالاحمر با تغییرات در نظر گرفته شده بسیار بهتر خواهد شد، گفت: بر این اساس دو میز خدمت برای پذیرش در نظر گرفته شده که مراجعهکنندگان در بدو ورود راهنماییهای لازم را دریافت میکنند و اگر بیماری نیاز به دارو داشته باشد به پذیرش ارجاع داده شد و اگر نیاز به اخذ تأییدیه بیمه و خدمات بیمهگری داشته باشد، به بخش مربوطه راهنمایی میشود.
وی با اشاره به افزایش پذیرش بیماران در سال جاری، افزود: میزان پذیرش روزانه در داروخانه هلال احمر از ۹۰۰ تا هزار نسخه در سال گذشته، امسال به روزانه هزار تا ۱۲۰۰ نسخه افزایش یافته است و تا یک ماه دیگر ظرفیت باجه های پذیرش را حدود۵۰ درصد افزایش خواهیم داد.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر، گفت: در زمینه ثبت UID که کد اختصاصی برای هر دارو به منظور رصد و تأیید سلامت دارو است، در پشت باجه های داروخانه ۱۰ کارشناس مسئولیت بررسی و صدور این تأییدیه را بر عهده دارند و از این طریق مدت زمان انتظار بیماران بسیار کاهش یافته است.
وی همچنین با بیان اینکه تعداد باجه های تحویل دارو در داروخانه افزایش یافته است، اظهار کرد: همچنین تمامی نمایندگان بیمههای سلامت، ارتش، تأمین اجتماعی و … که در داروخانخه هلالاحمر مستقر بودند را به محل قبلی داروخانه تک نسخهای و در فضایی جداگانه مستقر کردهایم تا روند پاسخگویی به مراجعهکنندگان به داروخانههای هلالاحمر به شکل مطلوبتری انجام شود.
فرجی با اشاره به اینکه فضای فیزیکی داروخانه تک نسخهای و مرکزی با یکدیگر ادغام شده است، گفت: بر این اساس اگر بیماری هر دو داروی تک نسخهای و داروهای موجود در داروخانه مرکزی را نیاز داشته باشد دیگر نیازی نیست تا مسافت هرچند کوتاه بین دو داروخانه را طی کند، چرا که اکنون متصدیان این دو داروخانه در یک محل مستقر شده و خدمات لازم را به بیماران و مراجعین ارائه خواهند داد.
وی افزود: در این شرایط چنانچه بیمار یا مراجعهکنندهای انسولین یا یک قلم داروی تک نسخهای برای دریافت داشته باشد به منظور پرهیز از معطلی در صف دریافت دارو، به صورت جداگانه پذیرش شده و نسخه آنها از سوی کارشناس خاصی که مسئول رسیدگی به نسخه های تک قلم است، پیچیده میشود.
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