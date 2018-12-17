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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۵۴

دبیر شورای عالی امنیت ملی به استان خوزستان سفر می کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی به استان خوزستان سفر می کند

اهواز- دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت و سخنرانی در دهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت روز چهارشنبه ۲۸ آذر به اهواز سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت و سخنرانی در دهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت  روز چهارشنبه ۲۸ آذر به اهواز سفر می کند.

حضور در جلسه شورای اداری استان خوزستان و بررسی آخرین وضعیت و تحولات این استان و سخنرانی در محفل انس پیشکسوتان  جهاد و شهادت استان خوزستان از دیگر برنامه های شمخانی در این سفر است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین روز پنجشنبه ۲۹ آذر با سفر به آبادان در مراسم دهمین سالگرد رحلت آیت الله جمی (ره) که در حسینیه ثارالله این شهر برگزار می شود سخنرانی می کند.

کد مطلب 4488016

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