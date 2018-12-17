تشکیل ۵۰ پرونده در رابطه با بذرهای نامرغوب در دادگاه فاریاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، علیرضا سالاری گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل کاشت گندم در شهرستان فاریاب، کشاورزان بذر مورد نیاز خود را از واحدهای مجاز ومورد تائید مراجع نظارتی خریداری کنید.

سالاری گفت: با توجه به خسارت هایی که در سال گذشته به گندم کاران شهرستان فاریاب وارد شد لازم است امسال بذر مورد نیاز خود را جهت کاشت گندم صرفا از واحدهای مجاز و با تائید مراجع نظارتی خریداری کنند تا شاهد حوادثی مانند سال گذشته نباشیم.

رئیس حوزه قضایی فاریاب با اعلام اینکه به واحدهای نظارتی از جمله مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب تذکرات لازم داده شده است، گفت: در صورت بروز حوادثی مشابه سال گذشته با عوامل مقصر مطابق قانون برخورد خواهد شد.

سالاری درخصوص موضوع بذرهای نامرغوب که سال گذشته به محصولات کشاورزان گندم کار فاریاب خسارت وارد کرده بود، گفت: در این رابطه ۵۰ پرونده در دادگاه فاریاب تشکیل شده است و افراد دادخواست مطالبه خسارت داده اند.

وی عنوان کرد: رسیدگی به پرونده ها در حال انجام است و تاکنون دو پرونده با رضایت شاکیان پرونده مختومه شده است.