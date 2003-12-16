انتشار دومين شماره نشريه " بازيهاي رايانه اي "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درسومين شماره نشريه " بازيهاي رايانه اي " كه به شكل لوح فشرده vcd منتشر شده ، مطالب متنوعي درباره شكل گيري و گسترش مراكز " گيم نت " در ايران و همچنين معرفي بعضي از بازيهاي رايج و پرطرفدار به همراه ضوابط پيشنهادي اداره كل توسعه و همكاريهاي سمعي و بصري جهت صدور پروانه كسب مراكز " گيم نت " درج شده است.
نشريه مذكور در حال حاضر به ادارات كل ارشاد استان ها و همچنين اتحاديه هاي مراكز بازيهاي رايانه اي در سراسر كشور ارسال مي شود.
دومين شماره نشريه داخلي " بازيهاي رايانه اي" با هدف دانش افزايي و اطلاع رساني دست اندركاران امور رايانه اي از سوي اداره كل توسعه و همكاري هاي سمعي و بصري منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درسومين شماره نشريه " بازيهاي رايانه اي " كه به شكل لوح فشرده vcd منتشر شده ، مطالب متنوعي درباره شكل گيري و گسترش مراكز " گيم نت " در ايران و همچنين معرفي بعضي از بازيهاي رايج و پرطرفدار به همراه ضوابط پيشنهادي اداره كل توسعه و همكاريهاي سمعي و بصري جهت صدور پروانه كسب مراكز " گيم نت " درج شده است.
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