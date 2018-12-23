فراوانی و انباشت زباله زخمی جدید بر پیکره آبادان

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها- فرزانه یحیی آبادی: این روزها حال و هوای آبادان و مردمانش از بابت وفور زباله های خشک و تری که همه جای این شهر پراکنده شده اند و بوی بد شدید ناشی از تخمیر این زباله‌ها که فضای شهری را فرا گرفته، خوب نیست؛ زباله هایی که وجودشان به عنوان تهدیدی جدی برای سلامتی و بهداشت عمومی تلقی می شود، متاسفانه تصمیم گیری‌ها در این حوزه تخصصی نیست و در برخی جاها نیز شهامت ایجاد یک دگرگونی مناسب توسط مدیران، گرفته می شود.

به رغم حجم بالای تصاویر و فیلم‌هایی که شهروندان در فضای مجازی برای اطلاع مسئولان مربوطه و اقدام به موقع و مناسب آنان ارسال می کنند اما باز هم هیچ اتفاق قابل قبولی نمی‌افتد و مسئولان همچنان بی توجهی از خود نشان می دهند، اگر قرار است در این شهر کاری انجام شود باید هیئت مدیره سازمان پسماند در این باره افرادی صاحب نظر باشند و مدیران شهرداری نیز اختیارات لازم را به آنان بدهند تا آنان با مشارکت بخش خصوصی بتوانند در این باره تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند.

متاسفانه این روزها تصمیم گیریهای شخصی و سلیقه ای در بحث زباله ها سبب شده تا آبادان از این بابت آسیب های فراوانی ببیند، شورای شهر و شهرداری باید بیش از پیش به اهمیت مدیریت بهینه زباله ها توجه کنند و با پرهیز از انتصاب‌های سیاسی، خطی و جناحی در حوزه پسماند دست بردارند و بر اساس تخصص و شایسته سالاری امکان مدیریت علمی و درست بر زباله های شهری را سبب شوند.

یکی از شهروندان آبادانی در این باره می گوید: جمع آوری نشدن زباله ها مشکلی جدی است که بهداشت و سلامت همه را به خطر انداخته، بوی تعفن همه جا را پر کرده و تجمع پر تعداد سگ های ولگرد در اطراف زباله ها سبب وحشت همسر و فرزندانمان شده است.

مسعود سلیمانی افزود: معلوم نیست که شهردار کجاست و چرا به وضعیت شهر رسیدگی نمی کند؛ در منطقه امیرآباد کارگران شهرداری سطل های زباله را جمع کرده اند و الان سه شب است که زباله ها روی زمین ریخته و تلنبار می شوند و کسی نیست که آنها را جمع آوری کند.

دیگر شهروند آبادانی می گوید: مسئولان شهرداری یک بار نبود اعتبار، یک روز عدم همکاری ادارات حفار، یک روز همکاری نکردن مردم با شهرداری، یک روز اعتصاب پاکبانان به دلیل عدم دریافت حقوقشان و روز دیگر موضوعی دیگر را بهانه ای برای انجام ندادن وظایفشان می کنند، آنها بهتر است به جای بهانه جویی با مردم رو راست باشند و بگویند ما توان کار کردن، نداریم.

احسان مقدم افزود: در حالی که شهر مملو از زباله شده اما مسئولان شهرداری در خواب زمستانی فرو رفته و شهر را به حال خود رها کرده اند، شهرداری‌های آبادان فاقد دانش مدیریت شهری هستند.

یک بانوی آبادانی می گوید: پیچیده شدن بوی متعفن زباله های رها شده در کوچه و خیابان‌ها زندگی را برایمان سخت کرده، آیا به نظر مسئولان دریافت حقوقی که بابت آن هیچ کاری برای رفع مشکلات مردم نمی کنند حلال است؟ اگر گوش شنوایی در این شهر است لطفا به کمکمان بیاید و برای رهای ما از این اوضاع کاری واقعی انجام دهد.

زینب استقامت افزود: وضعیت تاسف بار این روزهای آبادان حاصل نبود برنامه ریزی مناسب، عملکرد منفی و غیر قابل دفاع شهردار و شورای شهر درباره جمع آوری زباله ها است که بیش از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است و هر کس با گذر از کوچه و خیابان‌های آبادان می تواند آن را به وضوح ببیند و لمس کند.

وی که خواهان پاسخگویی مسئولان شهرداری و در راس آن شهردار به جهت برداشتن سطل های زباله از سطح برخی مناطق شهری است، می گوید: این موضوع در کنار عدم جمع آوری زباله ها توسط پاکبانانی که مدعی عدم دریافت چندین ماه حقوق هستند، محیطی ناخوشایند و آزار دهنده را برای شهروندان به وجود آورده، مگر مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر در این شهر زندگی نمی کنند که متوجه وضعیت اسفناک شهر باشند.

وی اظهار کرد: فرهنگ جداسازی زباله از مبداء که ما فرهنگ اش را از قبل داشته ایم درست زمانی که افرادی با چرخ های دستی به در منازل مردم می آمدند و در ازای تحویل نمک و یا برخی مصنوعات پلاستیکی از آنان ضایعات خشک را تحویل می گرفتند، اقدامی مفید و عملی است که این روزها مدیران تنها از آن دم می زنند ولی به طور عملی کاری انجام نمی شود.

مکاتبات با شهرداری راه به جایی نبرد

رئیس مرکز بهداشت آبادان نیز در این باره گفت: تاکنون به شهرداری آبادان درباره زباله های پراکنده شده و مشکلات ناشی از آن که شهروندان را تهدید می کند مکاتبات زیادی داشته ایم اما متاسفانه نسبت به آنان توجه نمی شود.

هوشنگ محمدیان افزود: چندین نشست هم با مسئولان شهرداری داشته ایم که آنها نیز پیامد قابل قبولی نداشته اند.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر شکوائیه ای علیه شهردار تنظیم و به دادگستری آبادان ارسال کرده ایم تا از این طریق قانونی بتوانیم با جدیت پیگیر سلامت عمومی شهر شویم.

خسارات ناشی از زباله به زندگی فرد

مدیر سلامت محیط و کارگر دانشکده علوم پزشکی آبادان می گوید: عدم کنترل زباله های شهری و روستایی به دلیل مواد آلوده کننده و فساد پذیر و نیز رطوبت و حرارت مناسب پناهگاهی مناسب برای انواع حشرات و جوندگان موذی است.

جعفر ربیحاوی افزود: همواره توده های زباله از عوامل اصلی و مولد بسیاری از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات و سایر بیماری‌های واگیردار و غیر واگیردار بوده است، پراکندگی مواد زاید خانگی، صنعتی، تجاری و انتشار زباله های بیمارستانی (مطب ها) از یک سو و تداوم گرما و طولانی شدن زمان برداشت زباله از معابر و اماکن عمومی از سوی دیگر از جمله عوامل مساعد کننده برای تکثیر و رشد سریع بسیاری از باکتری‌ها، انگل ها، موجودات و جوندگان موذی است، مگس با انتقال فیزیکی بسیاری از باکتریها و انگل ها همچون تراخم، اسهال های مهلک و عفونی و بیماری های قارچی و مسمومیت غذایی و غیره سبب بیمار شدن انسان می شود.

به گفته وی با کنترل و دفع صحیح بهداشتی زباله حدود ۹۰ درصد از مگس ها و حدود ۶۵ درصد از موشها را می توان تحت کنترل در آورد.

مدیر سلامت محیط وکارگر دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: زباله نه تنها سبب شیوع انواع مشکلات زیست محیطی و بیماری‌های عفونی و غیر عفونی می شود بلکه می تواند با آلوده کردن منابع آب، خاک و هوا خسارت فراوانی را به زندگی بشر وارد کند.

ربیحاوی افزود: متاسفانه وضعیت بهداشتی معابر و حتی پارکهای آبادان در ماه‌های اخیر به دلیل انباشت زباله از نظر بهداشتی دچار مشکل شده و انتظار می رود شهرداری در این امر کوشا باشد.

وی اظهار کرد: زباله حامل انواع بیماریها از جمله بیماریهای تنفسی، خونی و پوستی است ضمن آنکه انباشت شدن زباله در نقاط مختلف شهر در روحیه مردم تاثیر منفی بر جای می گذارد.

برداشتن سطل های زباله طرحی ناموفق

سخنگوی شورای اسلامی شهر آبادان در این باره می گوید: در برهه ای وفور زباله به دلیل عدم دریافت حقوق کارگران نواحی و مناطق که منجر به دست کشیدن آنان از کار ایجاد شده بود، رخ داد.

حسن کمری افزود: ادعای ما این است که در تمامی نقاط شهری، نواحی و مناطق شهرداری فعال هستند و در هیچ جایی از شهر نباید بیش از ۲۴ ساعت از زمان زباله گیری گذشته باشد و زباله های جمع آوری نشود.

وی اظهار کرد: اگر جایی در شهر هست که نیروهای شهرداری ۲۴ ساعت است که حضور ندارند به ما اعلام شود تا با مدیریت آن برخورد کنیم.

کمری تصریح کرد: وجود مشکل در بحث جمع آوری زباله قابل انکار نیست اما اکنون شرایط بهتر شده و بر همین اساس دیگر نباید هیج جایی مشکل جمع آوری نشدن زباله ها وجود داشته باشد زیرا دیگر کمبود نیرو و یا موضوع اعتصابی نداریم و همه مشغول فعالیت هستند اما اگر در جایی مشکلی هست مشکل مدیریتی است که باید پیگیری و رفع شود.

وی در مورد برداشتن سطل های زباله از سوی شهرداری در برخی مناطق شهری یادآور شد: برداشتن سطل های زباله طرحی ارائه شده از سوی معاونت خدمات شهری بود که ما موافق آن نیستیم و آنان می گویند بهتر است، اما در جاهایی که این طرح اجرا شده وضعیت بهبود پیدا نکرده و مردم نیز از این طرح استقبال نکردند و بایستی گفت که این طرح موفقی در آبادان نبوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر آبادان نیز درباره طرح برداشتن سطل های زباله در برخی مناطق شهری گفت: این طرح بدون هماهنگی با شورا انجام شده است و طرح موفقی هم نبوده و بایستی با شهردار درباره اصلاح آن صحبت کنیم.

خلیل جنامی افزود: متاسفانه موضوع تاخیر در پرداخت حقوق ها سبب بی انگیزه شدن کارگران شده و هر از گاهی ما شاهد اعتصابات کارگری و عدم انجام وظایفشان از جمله جمع آوری زباله ها ار سطح شهر هستیم.

وی اظهار کرد: با توجه به پایدار بودن مشکل حقوق کارگران و احتمال تکرار اعتصابات که سبب جمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر می شود و شهروندان را نیز با مشکل مواجه می کند، باید در این باره فکری اساسی و عملی کرد.

تولید روزانه ۱۸۰ تن زباله خانگی

معاون خدمات شهری شهرداری آبادان می گوید: روزانه ۱۰۰ تا ۱۸۰ تن زباله خانگی در آبادان تولید می شود که این حجم از زباله بسیار بیشتر از حد استاندار است.

مسعود سلمان زاده با اشاره به اینکه به طور روزانه سه نوبت زباله گیری در سطح شهر انجام می شود، افزود: همه وظیفه داریم تا با مشارکت با شهرداری در امر پاکیزه شدن و پاکیزه ماندن شهر تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: در صورتی که شهروندان زباله های خود را در ساعت تعیین شده ۹ شب بیرون از منازل خود بگذارند دیگر شاهد پراکندگی زباله و گاها انباشت آن در برخی نقاط شهری نخواهیم بود، نیروهای شهرداری اگر مجبور به جمع آوری زباله در سه نوبت نباشند به طور قطع خدمات بهتری را می توانند به شهروندان ارائه دهند پس از مردم می خواهیم تا بیش از پیش ما را یاری کنند.

سلمان زاده با اشاره به فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات حمل زباله که نیاز به بازسازی دارند، از اتمام قرارداد پیمانکاران مربوطه در زمینه جمع آوری زباله ها خبر داد و تصریح کرد: به زودی و پس از اتمام کار فراخوان و عقد قرارداد با پیمانکاران جدید کار با شدت و شتاب بیشتری دنبال می شود هر چند که در زمان حاضر نیز کار جمع آوری زباله با تمامی امکانات، تجهیزات و توان در حال انجام است.

به گفته وی، نواحی سه گانه شهرداری در بحث جمع آوری زباله های مناطقشان از تجهیزات جمع آوری و حمل زباله موجود در سازمان موتوری استفاده می کنند که به دلیل محدود بودن این امکانات و تجهیزات گاها با مشکلاتی نیز مواجه می شویم.

اهمیت دفن بهداشتی زباله ها

اهمیت دفن بهداشتی زباله ها زمانی بر همه روشن می شود که خطرات ناشی از آنها به خوبی شناخته شود، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در این باره می گوید: یکی از شاخص های مهم در سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها، میزان ارتقاء سطح سلامت جامعه و دستیابی به استانداردهای تعریف شده در مراجع بین المللی است.

احمدرضا لاهیجان زاده افزود: از سویی ممالک در حال توسعه و حتی پیشرفته در روند توسعه خود همواره با مشکل پسماند به عنوان یکی از منابع آلاینده محیط زیست مواجه بوده و برای غلبه بر آن نیز تلاشهای زیادی در سطح جهان در جریان بوده و هست، در ایران تا پیش از سال ۱۳۸۳ قانون مشخصی که بر اساس منابع تولید کننده انواع پسماند مسئولیت، تکالیف و وظایف آنا را تبیین کند، وجود نداشت و در عمل به جز اقدامات پراکنده امکان برنامه ریزی قانونمند برای مدیران و دستگاه‌های نظارتی فراهم نمی شد.

تصویب قانون مدیریت پسماند

وی اظهار کرد: با تصویب قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی آن خلاء قانونی مدیریت یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیطی از بن بست خارج شد و در فاصله زمانی ابلاغ و اجرای این قانون تاکنون تحولات قابل قبولی در مدیریت پسماندهای شهری و پزشکی انجام شده و در حوزه پسماندهای صنعتی، کشاورزی و ویژه (خطرناک) نیز گامهای اساسی برداشته شده.

لاهیجان زاده تصریح کرد: با تصویب طرح های جامع مدیریت پسماند در وازتخانه ها و دستگاه‌های متولی پسماند در کارگروه ملی مدیریت پسماند در سال ۱۳۹۰ امید است در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور بسیاری از شاخص های توسعه پایدار ایران اسلامی محقق شود و با کمک تمامی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم کشوری سربلند و عاری از آلودگی را به نسل های آینده تحویل دهیم.

لزوم مکانیزه کردن سیستم جمع آوری زباله

جمع آوری و حمل و نقل زباله یکی از مهمترین عملیات مدیریت مواد زاید جامد است، طبق محاسبات انجام شده حدود ۸۰ درصد کل مخارج مدیریت مواد زاید جامد مربوط به جمع آوری زباله است که درصد بالایی از این مقدار مربوط به حقوق کارگران و نیروی انسانی است به عبارت دیگر اکثریت مخارج سیستم مدیریت مواد زاید جامد تنها صرف حقوق و دستمزد می شود به همین جهت اصلاح، بهینه سازی و مکانیزه کردن سیستم جمع آوری و حمل زباله، ضمن تسریع در عملیات هزینه و نیروی انسانی کمتری را نیاز خواهد داشت.