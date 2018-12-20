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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

خودروها در راه ماندند؛

شهرداری همدان با اولین بارش برف غافلگیر شد/مردم سرگردان در خیابان

شهرداری همدان با اولین بارش برف غافلگیر شد/مردم سرگردان در خیابان

همدان - بارش برف در همدان که از اواسط امروز آغاز شده معابر اصلی و فرعی را مسدود کرده و خبری از ماشین آلات برف‌روب و نیروهای خدمات شهری همدان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بارش برف همدانی ها را به واسطه نزول رحمت الهی شادمان کرده اما غفلت شهرداری در رسیدگی به خیابان‌های این شهر موجب سرگردانی شهروندان در معابر شده و این در حالی است که پیش از این شهردار همدان از آمادگی کامل شهرداری در روزهای برفی خبر داد بود.

این شرایط در حالی رخ داده که مسئولان سازمان هواشناسی بر لزوم آمادگی برای مواجهه با این شرایط جوی هشدار داده بودند.

بااین حال از ظهر پنج شنبه که بارش برف در همدان شدت گرفته شهرداری همدان در خواب به سر می برد و مسدود شدن خیابان‌ها و معابر برای مردم دردسر ساز شده است.

بسیاری از مردم خودروهای خود را در خیابان ها رها کرده اند و به دلیل ناتوانی در به حرکت درآوردن آن سرگردان شده و منتظر خدمت رسانی نیروهای خدمات شهری هستند که متاسفانه تا این لحظه خبری نیست.

نکته قابل توجه در این میان؛ عدم برف روبی معابر سطح شهر حتی در مسیرهای اصلی به‌عنوان ساده‌ترین اقدام در این مواقع است بطوریکه حتی امکان حرکت چند متری خودروها بدون زنجیر چرخ وجود ندارد و همین موضوع موجب سرگردانی شهروندان در سطح خیابان‌ها و زمین‌گیر شدن وسایط نقلیه شخصی و عمومی شده است.

کد مطلب 4490822

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