دیدار رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین با سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هیأتی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین به ریاست دبیر کل این جنبش با دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و در مورد چالش ها و فرصت های مقاومت و همچنین تحولات منطقه به ویژه اوضاع فلسطین و غزه گفتگو کردند.

سید حسن نصرالله در این دیدار نتایج کنگره اخیر جنبش جهاد اسلامی را که منجر به انتخاب نخاله به عنوان دبیر کل جدید شد را به این جنبش و رهبران آن تبریک گفت.

دو طرف همچنین بر روابط برادرانه جهادی بین جنبش‌ های مقاومت در لبنان و فلسطین به ویژه بین جهاد اسلامی و حزب‌الله تاکید کردند.