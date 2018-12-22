صدور مجوز ارائه خدمات به گردشگران خارجی سلامت در ۱۲بیمارستان مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمد اسماعیل خیامی صبح شنبه در حاشیه سومین نشست کمیته گردشگری سلامت خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرداین کمیته سه ماه است که شروع به کار کرده و مصوباتی در راستای تسهیل در پذیرش و گسترش کیفی و کمی خدمات به گردشگران خارجی داشته است.

وی افزود: طبق مصوبات کمیته گردشگری سلامت تمامی پزشکان و کادرهای درمانی زیر پوشش دوره های آموزشی قرار می گیرند تا با ایجاد نگاهی مشترک نسبت به گردشگری سلامت این صنعت بیش از پیش رشد یابد.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تلاش می کنیم با ایجاد سایت گردشگری سلامت،ضمن اطلاع رسانی مراکز مجاز پذیرش بیماران خارجی، تمامی فرایندهای درمانی، هزینه ها، فرایندهای رسیدگی به نظرات و شکایات اطلاع رسانی می شود.

خیامی تصریح کرد: در حاضر ۱۲ بیمارستان خصوصی و دولتی مشهد مجوزهای لازم را برای پذیرش و بستری بیماران خارجی دریافت کرده اند و تنها در این مراکز امکان بستری بیماران خارجی وجود دارد.

وی بیان کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر به گردشگران سلامت تا کنون ۴ مرکز جراحی محدود برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کرده اند که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است و ساماندهی وضعیت واسطه هایی که در زمینه گردشگری سلامت فعالیت می کنند نیز دنبال می شود.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طبق آمار موجود در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۵ درصدی گردشگران سلامت خارجی در خراسان رضوی بوده ایم.