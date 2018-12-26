علی اکبر قربانی رهبر ارکستر سازهای ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: به دعوت ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر کنسرتی با همراهی ارکستر سازهای ملی ایران به خوانندگی وحید تاج برگزار خواهد شد که در این کنسرت آثاری به آهنگسازی بنده در قالب چند قطعه بی کلام و با کلام اجرا می شود.

وی افزود: تنظیم مجدد تعدادی از آثار آهنگسازان شناخته شده موسیقی ایرانی برای اجرا در بخش هایی از برنامه از جمله فعالیت هایی است که برای این کنسرت در نظر گرفته ایم.

رهبر ارکستر سازهای ملی ایران درباره حضور فرهاد فخرالدینی به عنوان رهبر این ارکستر اظهار کرد: متاسفانه در کنسرت پیش روی جشنواره از حضور استاد فخرالدینی به عنوان رهبر ارکستر بهره مند نیستیم زیرا ایشان برای حضور در جشنواره فعلا تمایلی ندارند بنابراین بنده به عنوان رهبر ارکستر در کنسرت جشنواره موسیقی فجر حضور خواهم داشت ولی امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که بتوانیم مجددا از حضور این هنرمند بزرگ در کنسرت های آینده ارکستر سازهای ملی ایران استفاده کنیم

قربانی در پایان گفت: در کنسرت پیش روی ارکستر سازهای ملی ایران که به دعوت ستاد برگزاری جشنواره صورت گرفته، امین غفاری به عنوان سولیست ویولن حضور خواهد داشت و تعدادی از نوازندگان جوان و مستعد به همراهی جمعی از بهترین نوازندگان کشور در حوزه های سازی مختلف اعضای ارکستر سازهای ملی ایران را در این کنسرت تشکیل می دهند.

ارکستر سازهای ملی از جمله مجموعه های نوپای موسیقی کشورمان در حوزه ارکسترال است که تابستان امسال اولین کنسرت خود را به رهبری فرهاد فخرالدینی در کشور قزاقستان برگزار کرد. این مجموعه، کنسرت دوم خود را نیز به خوانندگی محمد معتمدی در بوستان آب و آتش تهران برگزار کرد که این کنسرت به نوعی یکی از اولین اجراهای یک مجموعه ارکسترال در قالب برگزاری کنسرت در فضای باز بود.