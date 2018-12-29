مرکز زنان معتاد متجاهر در۴ استان/ظرفیت نگهداری۱۵هزارمعتاد درتهران

فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مرکز زنان ویژه زنان معتاد متجاهر که از روز گذشته در تهران مشغول به کار شده است، گفت: در این مرکز که ظرفیت ۵۰۰ نفر را دارد، زنان معتاد متجاهر نگهداری میشوند که روز گذشته ۹۳ نفر و امروز نیز ۳۳ نفر به مرکز ارجاع داده شدند.
وی با اشاره به اینکه این مرکز به عنوان مرکز اقامتی، غربالگری و درمان زنان فعالیت میکند، افزود: بعید میدانم در تهران بیش از ۵۰۰ زن معتاد متجاهر وجود داشته باشد به همین دلیل فعلاً نیاز به مرکز دیگری احساس نمیشود.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی درباره غربالگری زنان متجاهر اظهار داشت: از دیروز تاکنون پنج نفر مبتلا به ویروس HIV، سه زن باردار و یک نفر نیز زیر ۱۸ سال شناسایی شدند که دانشگاهها برای همکاری افراد مبتلا به ایدز باید پای کار بیایند. همچنین بر اساس تعهد دانشگاه علوم پزشکی، باید فرد زیر ۱۸ سال را برای درمان، نگهداری و پس از درمان، به مراکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بیسرپرست بهزیستی فرستاده شود.
براتی سده تأکید کرد: سه زن باردار نیز به مراکز مادر و کودک بهزیستی برای دریافت خدمات ارجاع داده شدهاند.
کوتاهی شهرداری در نگهداری معتادان متجاهر
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر همکاری و هماهنگی میان دستگاهها ضرورت دارد، گفت: متأسفانه تاکنون شهرداری پای کار نیامده و بهتر است بعد از ترخیص، برای ارائه خدمات، اشتغال و داشتن زندگی مناسب، از سوی این نهاد اقدام شود.
به گفته وی، قرار بود یک یا دو مرکز بهاران شهرداری به زنان معتاد متجاهر اختصاص داده شود که متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه در دو دوره سه و شش ماهه معتادان متجاهر در مراکز نگهداری میشوند، افزود: بیشتر از شش ماه نمیتوانند در مرکز اقامت داشته باشند و پس از آن از سوی مددکار، به خانوادهها معرفی میشوند و با پذیرش خانواده، در صورت نیاز به حمایت، از نهادهای دیگر کمک میگیریم.
براتی سده تصریح کرد: در استانهای خراسان رضوی، تهران و اصفهان در حال حاضر مرکز ویژه زنان معتاد متجاهر فعال است و اواخر هفته نیز در استان فارس یک مرکز ویژه زنان افتتاح میشود. چنانچه زن معتاد متجاهری در شهری که مرکز ویژه ندارد، وجود داشته باشد، به کمپهای ویژه زنان یا مراکز ماده ۱۶ فرستاده میشود.
وی در مورد ظرفیت معتادان متجاهر گفت: قرار است با استفاده از همه امکانات و توانایی دستگاههای ذیربط، ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر را افزایش و به ۲۰۰۰ نفر برسانیم.
جمع آوری و نگهداری ۷ هزار معتاد متجاهر در تهران
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حال حاضر از ۸۰۰۰ ظرفیت مراکز ویژه معتادان متجاهر، ۷۰۰۰ ظرفیت تکمیل شده است، اظهار داشت: ظرفیت پذیرش ۱۰۰۰ نفر همچنان وجود دارد.
براتی سده با اشاره به اینکه تا پایان ماه نیز با همکاری نیروی انتظامی قرار است ظرفیت پذیرش ۱۵ هزار معتاد متجاهر را در تهران فراهم کنیم، گفت: در این صورت مشکلی برای نگهداری معتادان متجاهر در تهران نخواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهزیستی بیش از سایر دستگاهها پای کار است و اقدامات لازم برای ارائه خدمات و نگهداری معتادان متجاهر را انجام میدهد به همین دلیل تقاضا میکنیم اعتبارات لازم را نیز در اختیار ما قرار دهند.
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