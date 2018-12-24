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۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۱

با حضور معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی؛

مصوبات مربوط به سرمایه گذاری آستان قدس در خراسان شمالی پیگیری شد

مصوبات مربوط به سرمایه گذاری آستان قدس در خراسان شمالی پیگیری شد

بجنورد- با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی، مصوبات مربوط به همکاری ها و سرمایه گذاری آستان قدس رضوی در استان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پورعیسی اظهار کرد: مشارکت آستان قدس رضوی فرصتی مغتنم است که باید با ایجاد انسجام و وحدت میان تمامی دستگاه های اجرایی از این فرصت به درستی بهره مند شد.

پورعیسی افزود: شهرستان راز و جرگلان به عنوان تعاون شهر انتخاب شده که برای بهره مندی از مشارکت آستان قدس رضوی در پیشبرد این هدف باید در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات، تعاونی های مورد نیاز شناسایی شود.

وی ادامه داد: پروژه محرومیت زدایی توسط بنیاد مستضعفان در شهرستان مانه و سملقان در حال پیگیری است که می توانیم با اولویت بندی پروژه ها و مکاتبه با آستان قدس رضوی از مشارکت این سازمان نیز به عنوان معین بهره مند شویم.

وی تصریح کرد: ایجاد مراکز خدمات رفاهی یکی از اولویت های آستان قدس رضوی است، بنابراین سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان مکان و ابعاد زمین های مورد نظر را شناسایی و اعلام کند و تاکید می کنم زیرساخت های مورد نیاز مانند آب، برق و گاز نیز مشخص باشد.

پورعیسی تاکید کرد: منابع دولتی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای استان باشد و باید به دنبال جذب سرمایه های جدید برای پیشبرد و توسعه استان باشیم.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: همچنین پروژه های قابل تعریف برای مشارکت آستان قدس باید برنامه محور و دارای چشم انداز ۵ یا ۱۰ ساله باشد.

کد مطلب 4493546

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