مصوبات مربوط به سرمایه گذاری آستان قدس در خراسان شمالی پیگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پورعیسی اظهار کرد: مشارکت آستان قدس رضوی فرصتی مغتنم است که باید با ایجاد انسجام و وحدت میان تمامی دستگاه های اجرایی از این فرصت به درستی بهره مند شد.

پورعیسی افزود: شهرستان راز و جرگلان به عنوان تعاون شهر انتخاب شده که برای بهره مندی از مشارکت آستان قدس رضوی در پیشبرد این هدف باید در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات، تعاونی های مورد نیاز شناسایی شود.

وی ادامه داد: پروژه محرومیت زدایی توسط بنیاد مستضعفان در شهرستان مانه و سملقان در حال پیگیری است که می توانیم با اولویت بندی پروژه ها و مکاتبه با آستان قدس رضوی از مشارکت این سازمان نیز به عنوان معین بهره مند شویم.

وی تصریح کرد: ایجاد مراکز خدمات رفاهی یکی از اولویت های آستان قدس رضوی است، بنابراین سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان مکان و ابعاد زمین های مورد نظر را شناسایی و اعلام کند و تاکید می کنم زیرساخت های مورد نیاز مانند آب، برق و گاز نیز مشخص باشد.

پورعیسی تاکید کرد: منابع دولتی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای استان باشد و باید به دنبال جذب سرمایه های جدید برای پیشبرد و توسعه استان باشیم.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: همچنین پروژه های قابل تعریف برای مشارکت آستان قدس باید برنامه محور و دارای چشم انداز ۵ یا ۱۰ ساله باشد.