دستگاههای نظارتی در واگذاری اراضی شرق شهر بندرعباس ورود کنند

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد واگذاری اراضی شرق شه بندرعباس به موضوع پرورش میگو بیان داشت: در حوزه تولید و ایجاد اشتغال اعتقاد دارم باید از سرمایه گذاری حمایت کنیم و موانع پیش روی سرمایه گذاران را بر داریم ولی نباید این سرمایه گذاری به گونه ای باشد که حق مردم ضایع شود.

وی در ارتباط با تولید و اشتغال عنوان کرد: برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید باید دو موضوع محیط زیست و حقوق مردم رعایت شود. توسعه و ایجاد ظرفیت های تولیدی در استان نباید منجر به خطر افتادن محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی شود. همچنین حقوق مردم باید مورد توجه جدی مسئولان باشد توسعه نباید به قیمت پایمال شدن مردم و سهم مردم در تولید و اشتغال شود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی اظهارداشت: در جانمایی سایت های پرورش میگو در شرق شهر بندرعباس ابهاماتی وجود دارد که دستگاههای متولی باید نسبت به شفاف سازی این واگذاری ها اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: بندرعباس شهری رو به توسعه است و ایجاد بزرگراه ساحلی در شرق بندرعباس و ارتباط به شهرستان میناب با هدف گردشگری و توسعه انجام شده است. واگذاری اراضی در شرق شهر به سایت های پرورش میگو باعث ایجاد شائبه در میان مردم شده است. نگرانی های زیست محیطی، تغییر کاربری های اراضی پس از رونق منطقه، واگذاری به افراد صاحب نفوذ و از این دست شائبه ها نگرانی مردم را افزایش داده است.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی بر روی واگذاری این اراضی با کاربری سایت های پرورش میگو نظارت داشته باشند تا در آینده شاهد تغییر کاربری این اراضی و یا ایجاد ظرفیت های دیگر در این مناطق نباشیم. همچنین دستگاههای نظارتی بر روی افرادی که اراضی به آنها واگذار شده است دقت نظر داشته باشند تا شائبه واگذاری اراضی به آقازاده ها و افراد صاحب نفوذ نباشد.

وی در ادامه با بیان اینکه بنده اجازه نخواهم داد حقوق بیت المال و مردم ضایع شود، تصریح کرد: اگر اداره شیلات و جهادکشاورزی بدنبال ایجاد ظرفیت های اشتغال و تولید هستند می توانند از ظرفیت تعاونی ها و مشارکت مردمی استفاده کنند. پیشنهاد می کنم به جای واگذاری اراضی به افراد در قطعات بزرگ این واگذاری ها را مردمی کنند و با تشکیل تعاونی ها مردم را در تولید و اشتغال سهیم کنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با ابراز نگرانی از آلودگی های زیست محیطی این سایت های پرورش میگو تاکید کرد: ورود پساب و آلودگی های زیست محیطی سایت های پرورش میگو در شرق شهر بندرعباس به دریا باعث می شود تا زیستگاه میگوی دریایی که در حوالی ساحل شرق بندرعباس قرار دارد به خطر بیفتد و شاهد کاهش میگو در دریا باشیم.

وی ابرازداشت: سازمان محیط زیست باید توجه بیشتری به این نوع واگذاری ها داشته باشد و آینده زیست محیطی منطقه را در نظر بگیرد. شیلات و جهادکشاورزی می توانند با راه اندازی شهرک های شیلاتی نظم و سازماندهی بهتری در ایجاد سایت های پرورش ماهی و میگو در استان داشته باشند. واگذاری اراضی شرق شهر بندرعباس آن هم در مکانی که می توانست کاربری گردشگری داشته باشد جای ابهام دارد.