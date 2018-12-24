به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، مطابق با برآورد سازمان ملل از سهم کشورهای عضو در تامین بودجه این نهاد برای بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، چین با گذشتن از سد ژاپن، به دومین تامینکننده بزرگ هزینههای سازمان ملل بعد از آمریکا تبدیل شد.
طبق اعلام کمیته سهمیهبندی سازمان ملل، سهم چین به ۱۲.۰۱ درصد افزایش مییابد حال آنکه سهم ژاپن، ۸.۵۹ درصد است.
کاهش سهم ژاپن میتواند به منزله فاصله گرفتن توکیو از تحقق رویای عضویت در شورای امنیت باشد.
در بازه سه ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، سهم چین ۷.۹ درصد بود در حالی که ژاپن با پرداخت ۹.۶ درصد، تقریبا ۲ درصد بیشتر از چین به سازمان ملل پرداخت کرد.
گفتنی است بحث برای تغییر ساختار شورای امنیت طی سالهای گذشته با کندی پیش رفته است حال آنکه آلمان، برزیل و هند هم خواهان عضویت در شورای امنیت هستند.
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