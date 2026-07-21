به گزارش خبرگزاری مهر، امین طاهری مربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان درباره حضورش در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد جوانان اظهار داشت: رئیس فدراسیون گفته بود هر وقت کشتی‌ام تمام شد به تیم ملی کمک کنم؛ این اتفاق هم برای تیم خوب است و هم برای خودم. حدود یک ماه پیش هم آقای درستکار گفت که برای کمک به کشتی‌گیران جوان در اردو حاضر شوم و در مسیر آماده‌سازی برای مسابقات جهانی کنار تیم باشم. با افتخار این پیشنهاد را پذیرفتم، چون خدمت کردن به کشتی کشور واقعاً برایم افتخار است.



طاهری ادامه داد: خیلی‌ها فکر می‌کردند من هنوز می‌خواهم به شکل جدی کشتی بگیرم، اما واقعیت این است که یک جایی بدن و ذهن آدم دیگر او را به سمت مربیگری می‌برد. هرچند تجربه زیادی در مربیگری ندارم، اما چیزهایی که در دوران قهرمانی آموخته‌ام می‌تواند به بچه‌های کم‌سن‌وسال‌تر کمک کند.



وی درباره ارتباطش با کشتی‌گیران جوان گفت: من و بچه‌ها رابطه خوبی داریم و این ارتباط فقط در اردو نیست، بلکه در باشگاه هم وجود دارد. هم آن‌ها مرا دوست دارند و هم من متقابلاً به آن‌ها علاقه دارم. به نظرم مربی‌های جوان‌تر می‌توانند ارتباط بهتری با کشتی‌گیران رده جوانان برقرار کنند، چون فاصله نسلی کمتری با آن‌ها دارند و این موضوع باعث می‌شود حرف‌شنوی هم بیشتر باشد.



مربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در ادامه درباره امیرحسین زارع تصریح کرد: امیرحسین مثل برادر من است و پهلوان خیلی بزرگی است. قطعاً لایق مدال‌های زیادی است که تا امروز کسب کرده. خیلی خوشحالم که سنگین‌وزن دنیا تحت سلطه اوست و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. ابوالفضل محمدنژاد هم می‌تواند دنباله‌رو راه امیرحسین زارع باشد و او الگوی بسیار مناسبی برای سنگین‌وزن‌های جوان ماست.



طاهری همچنین با تأکید بر علاقه خود به ماندن و خدمت در کشور گفت: من مدتی در کانادا و امارات زندگی کرده‌ام، اما بدون شک لذت‌بخش‌ترین جا برای زندگی، ایران است. کمک به جوانان نباید این معنا را داشته باشد که ما کشورمان را رها کنیم و برای جای دیگری خدمت کنیم. ماندن در ایران، ساختن با وجود سختی‌ها و خدمت به مردم خودمان، ارزش و شرفش خیلی بیشتر از زندگی در جای دیگر است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور در کنار جوانان برای من یک فرصت ارزشمند است و امیدوارم بتوانم با انتقال تجربه‌های خود، سهم کوچکی در موفقیت تیم ملی جوانان داشته باشم.