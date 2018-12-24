تفاهم نامه شرکت شهرکهای صنعتی قزوین بادانشگاه علمی کاربردی امضاشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز دوشنبه در آئین انعقاد تفاهم نامه شرکت شهرکهای صنعتی قزوین بادانشگاه علمی کاربردی استان اظهار کرد: قزوین با وجود اینکه از لحاظ وسعت جزو استان‌های کوچک کشور است ولی با دارا بودن ۲۰ شهر، شهرک و ناحیه صنعتی یکی از قطب‌های صنعتی کشور بشمار می‌رود و صنعتی بودن استان نیازمندیهایی دارد که آموزش مداوم و موثر نیروی انسانی یکی از آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: حمایت از پایان نامه های مرتبط با حوزه صنعت، برگزاری میزگردهای علمی و همایش های پژوهشی، تور بازدید برای دانشجویان جهت کاربینی، کارورزی و کار آموزی، شرکت در نمایشگاههای تخصصی دانشگاه و برگزاری دوره های رویدادهای شتاب، تدوین رشته های جدید با توجه به ماموریت شرکت برای رفع نیازهای آموزشی نیروی انسانی و استفاده از آزمایشگاه ها، تجهیزات از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.

در ادامه علی فتح طاهری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین با بیان اینکه دانشگاه‌ها در زمینه فناوری و آموزش منابع انسانی می‌توانند بازوی قدرتمند صنایع باشند، اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در بین دانشگاه‌های کشور به سبب ماموریت خاص خود در تربیت تکنسین ماهر و نیروی انسانی آشنا به کاربرد فناوری روز، ارتباط نزدیک‌تری با بخش صنعت دارد، لذا پیوند و هم‌افزایی میان این دو حوزه با سهولت بیشتری برقرار خواهد شد.

فتح طاهری اجرای صحیح دروس کاربینی و کارورزی را از دغدغه‌های جدی این دانشگاه دانست و گفت: اگر میان زیر نظام آموزش علمی کاربردی و سایر زیرنظام‌های آموزش عالی کشور تمایزی وجود دارد یکی به جهت نسبت میان ارائه دروس عملی و کارگاهی به دورس نظری و دیگری به جهت برگزاری دورس کاربینی و کارورزی است.

وی اضافه کرد: هدف ما در این دانشگاه آموزش مهارت‌هاست و این امر تنها با ارائه مفاهیم و نظریات علمی میسر نخواهد شد بنابراین در آموزش علمی کاربردی با پیش‌بینی دروس کاربینی و کارورزی تلاش شده است امکان آشنایی بی‌واسطه دانشجویان با فضای تولید و نحوه عملکرد سیستم واقعی کسب و کار فراهم شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه درس کارورزی فرصت مغتنمی را هم برای دانشجویان و هم برای صاحبان صنایع ایجاد می‌کند، تصریح کرد: هر دانشجو موظف است در طی یک دوره تحصیلی دو ساله، ۴۸۰ ساعت را با حضور در کارگاه‌ها و کارخانجات تحت تعلیم اساتید خبره سپری کند که نتایج مثبت این حضور برای دانشجو غیرقابل انکار است. اما از سوی دیگر و در مقیاس کلان اگر این میزان ساعت را در تعداد بیش از ۵ هزار دانشجوی علمی کاربردی استان ضرب کنیم به عدد بزرگ ۲.۵ میلیون نفر ساعت نیروی انسانی علاقمند و بدون نیاز به دستمزد خواهیم رسید، که ظرفیت عظیمی را برای صاحبان صنایع و کسب و کار ایجاد می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: استفاده از این ظرفیت به مدیریت هوشمندانه منابع نیازمند است.

نشست مشترک رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین به منظور انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و گسترش تعاملات دو مجموعه دانشگاهی و صنعتی در مرکز آموزش علمی کاربردی نیرومحرکه برگزار شد.