فرماندار کنگان: هدایت تحصیلی هدفمند دانشجویان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر یکشنبه در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی کنگان به مناسبت روز دانشجو ضمن گفتوگو با کارکنان و دانشجویان و تبریک روز دانشجو، از نزدیک در جریان وضعیت آموزشی، فعالیتها و نیازهای مجموعه قرار گرفت.
فرماندار کنگان با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی هدفمند بیان کرد: هدایت صحیح و روشن مسیر تحصیلی دانشجویان نقش مهمی در کاهش سردرگمی آموزشی و افزایش آمادگی آنان برای ورود به بازار کار دارد.
وی همچنین بر لزوم ساماندهی فضای ورودی خیابان دانشگاه و طراحی المانهای مرتبط با هویت علمی دانشجو تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال دانشجویان در ارائه طرحهای خلاقانه جهت تقویت هویت بصری دانشگاه شد.
سیدعلی حسینی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کنگان نیز گزارشی از برنامههای آموزشی، ظرفیتها و فعالیتهای جاری این واحد دانشگاهی ارائه کرد.
تأکید بر اهمیت دورههای کارورزی و مهارتآموزی
فرماندار کنگان در بازدید از دانشگاه علمیکاربردی به مناسبت روز دانشجو نیز ضمن گفتوگو با کارکنان و تبریک روز دانشجو، از فعالیتها و برنامههای آموزشی دانشگاه مطلع شد.
غلامحسین زیبا در سخنانی با تأکید بر اهمیت دورههای کارورزی و مهارتآموزی گفت: مدیریت دقیق فرآیندهای آموزشی و نظارت بر اجرای کارورزی موجب میشود دانشجویان در محیطهای واقعی کار با مهارتهای کاربردی بیشتری آشنا شوند و آمادگی بهتری برای ورود به بازار اشتغال پیدا کنند.
زیبا با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان در حوزه گردشگری خصوصاً در سیراف همچنین وجود اسکله تجاری بزرگ کنگان و صنایع منطقه اقتصادی انرژی پارس افزود: با توجه به موقعیت ویژه کنگان در حوزههای اقتصادی، صنعتی و گردشگری، ایجاد رشتههای تخصصی مرتبط یک ضرورت است و میتواند زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر برای بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای شهرستان را فراهم کند
فاطمه خواجه رئیس دانشگاه علمیکاربردی کنگان نیز گزارشی از اقدامات انجامشده، ظرفیتها، برنامههای آموزشی و رشتههای مورد نیاز منطقه ارائه کرد.
لزوم زیباسازی و ساماندهی ورودی خیابان دانشگاه
فرماندار کنگان از ورودی خیابان دانشگاه بازدید کرد تا روند زیباسازی و ساماندهی این مسیر مهم بررسی و برنامهریزی شود.
فرماندار کنگان در این بازدید با تأکید بر نقش مشارکت مسئولان و دانشگاهیان در بهبود فضای شهری گفت: ساماندهی و زیباسازی ورودی دانشگاه نه تنها موجب ارتقای هویت بصری شهر و دانشگاه میشود، بلکه فضایی مناسب و دلنشین برای دانشجویان و شهروندان فراهم میکند.
در این بازدید، نکات لازم برای ارتقای ایمنی، ایجاد المانهای هویتی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مورد بحث قرار گرفت و برنامهریزیهای لازم برای اجرای اقدامات بهینه انجام شد
