۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

فرماندار کنگان: هدایت تحصیلی هدفمند دانشجویان ضروری است

بوشهر- فرماندار کنگان گفت: هدایت صحیح و روشن مسیر تحصیلی دانشجویان نقش مهمی در کاهش سردرگمی آموزشی و افزایش آمادگی آنان برای ورود به بازار کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر یکشنبه در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی کنگان به مناسبت روز دانشجو ضمن گفت‌وگو با کارکنان و دانشجویان و تبریک روز دانشجو، از نزدیک در جریان وضعیت آموزشی، فعالیت‌ها و نیازهای مجموعه قرار گرفت.

فرماندار کنگان با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی هدفمند بیان کرد: هدایت صحیح و روشن مسیر تحصیلی دانشجویان نقش مهمی در کاهش سردرگمی آموزشی و افزایش آمادگی آنان برای ورود به بازار کار دارد.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی فضای ورودی خیابان دانشگاه و طراحی المان‌های مرتبط با هویت علمی دانشجو تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال دانشجویان در ارائه طرح‌های خلاقانه جهت تقویت هویت بصری دانشگاه شد.

سیدعلی حسینی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کنگان نیز گزارشی از برنامه‌های آموزشی، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های جاری این واحد دانشگاهی ارائه کرد.

تأکید بر اهمیت دوره‌های کارورزی و مهارت‌آموزی

فرماندار کنگان در بازدید از دانشگاه علمی‌کاربردی به مناسبت روز دانشجو نیز ضمن گفت‌وگو با کارکنان و تبریک روز دانشجو، از فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه مطلع شد.

غلامحسین زیبا در سخنانی با تأکید بر اهمیت دوره‌های کارورزی و مهارت‌آموزی گفت: مدیریت دقیق فرآیندهای آموزشی و نظارت بر اجرای کارورزی موجب می‌شود دانشجویان در محیط‌های واقعی کار با مهارت‌های کاربردی بیشتری آشنا شوند و آمادگی بهتری برای ورود به بازار اشتغال پیدا کنند.

زیبا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه گردشگری خصوصاً در سیراف همچنین وجود اسکله تجاری بزرگ کنگان و صنایع منطقه اقتصادی انرژی پارس افزود: با توجه به موقعیت ویژه کنگان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری، ایجاد رشته‌های تخصصی مرتبط یک ضرورت است و می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های شهرستان را فراهم کند

فاطمه خواجه رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی کنگان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌ها، برنامه‌های آموزشی و رشته‌های مورد نیاز منطقه ارائه کرد.

لزوم زیباسازی و ساماندهی ورودی خیابان دانشگاه

فرماندار کنگان از ورودی خیابان دانشگاه بازدید کرد تا روند زیباسازی و ساماندهی این مسیر مهم بررسی و برنامه‌ریزی شود.

فرماندار کنگان در این بازدید با تأکید بر نقش مشارکت مسئولان و دانشگاهیان در بهبود فضای شهری گفت: ساماندهی و زیباسازی ورودی دانشگاه نه تنها موجب ارتقای هویت بصری شهر و دانشگاه می‌شود، بلکه فضایی مناسب و دلنشین برای دانشجویان و شهروندان فراهم می‌کند.

در این بازدید، نکات لازم برای ارتقای ایمنی، ایجاد المان‌های هویتی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای اقدامات بهینه انجام شد

