صنایع فرآوری فلورین در مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر دوشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، با تاکید برتوسعه فعالیت های معدنی و صنایع معدنی استان مازندران با بیان اینکه پروژه های جاری ایمیدرو در استان در حال اجرا هستند، از پیگیری برای اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری ایمیدرو در استان خبر داد و گفت: شرکت ایمیدرو در حوزه زغال سنگ فعالیت های خوبی را شروع کرده که یکی از محوری ترین آن پروژه کک سازی سوادکوه است که در حال حاضر به دلیل مسائل عدم دریافت مجوزهای زیست محیطی متوقف شده اما تصمیم گرفته شد با همکاری شرکت ایمیدرو این مشکلات را برطرف کنیم تا هرچه زودتر این پروژه تعیین تکلیف شود.

احمد حسین زادگان با اشاره به اینکه معادن کردآباد و گلیران محور توسعه معادن ایمیدرو است، اظهار داشت: با توجه به رتبه اول مازندران در معادن فلورین، از ایمیدرو خواستیم که به تجهیز و توسعه معادن فلورین و صنایع فرآوری فلورین ورود کند.

مقام عالی دولت در مازندران در خصوص برخی از تصمیم های این جلسه نیز گفت: بازفرآوری و بازیافت باطله ها، اجرای طرح افزایش ظرفیت و زیر ساخت های گلیران، تکمیل اکتشاف و افزایش بهره وری معدل کردآباد، کمک به تکمیل موزه معدنی سوادکوه ، اجرای یک طرح بزرگ صنایع معدنی با تکنولوژی بالا در مازندران و کمک به ایمنی معادن زغال سنگ از دیگر مصوبات این نشست در راستای توسعه معادن و اشتغال زایی بود.

وی اکتشافات اولیه معادن مس و آهن در استان را یک ظرفیت برشمرد و افزود: از ایمیدرو دعوت شد که برای توسعه صنایع پائینی دستی فولاد آلومینیوم ، مس ، فویل و کویل آلومینیوم نیز اقدامات لازم را انجام دهد.