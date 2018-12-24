منوچین برای جلوگیری از سقوط مالی دولت دست به دامن ۶ بانک بزرگ شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، استیون منوچین، در شرایط سقوط ادامه‌دار وال‌استریت، با سران ۶ بانک بزرگ این کشور تماس گرفت و تا یک تیم برای حفاظت از سقوط تشکیل دهد.

در هفته‌های اخیر با نگرانی از کندشدن اقتصاد جهان، سهام آمریکا به شدت افت کرده‌اند و در ماه دسامبر، اس‌اندپی۵۰۰ به سوی ثبت شدیدترین سقوط ماهانه خود از بعد از بحران اقتصادی جهان، پیش می‌رود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، اندکی قبل از باز شدن بازارهای آسیایی در روز دوشنبه، در توییتر خود نوشت: امروز من با مدیران اجرایی ارشد ۶ بانک بزرگ کشور، شخصا تماس گرفتم.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد که منوچین با مدیر عاملان بانک‌های بانک آو آمریکا، سیتی گروپ، گلدمن ساکس، جی‌پی مورگان چیس، مورگان استنلی و ولز فارگو، گفتگو کرده است.

در بیانیه‌ خزانه‌داری آمده است: مدیرعاملان بانک‌ها اعلام کردند که نقدینگی بالایی برای پرداخت وام دارند.

تماس منوچین با مدیران بانک‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که به دنبال اختلاف بین ترامپ و کنگره و تصویب نشدن بودجه اضافی برای دیوار مرزی با مکزیک، بخشی از دولت آمریکا تعطیل شده است. تامین بودجه یک چهارم دولت، نیمه‌شب جمعه منقضی شد و این تعطیلی ممکن است تا ۳ ژانویه به طول بیانجامد.

استیون منوچین، روز دوشنبه هم با اعضای گروه کار رییس‌جمهور بر بازارهای مالی، که شامل استادان برجسته سیستم مالی آمریکا می‌باشد، تماس خواهد گرفت. به این گروه گاها «تیم جلوگیری از سقوط» هم می‌گویند.

این گروه که در مراحل آخر بحران مالی ۲۰۰۹ هم به کار گرفته شدند، شامل مقاماتی از فدرال‌رزرو و همچنین مقامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، می‌باشد.

این تماس‌ها در حالی انجام می‌شود که گزارشات حاکی از آن است که ترامپ احتمال اخراج رییس فدرال‌رزرو، جرومی پاول، را در جلسات خصوصی برسی کرده است.