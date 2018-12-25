چهار لیوان آب قند برای رفتن به خواستگاری!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «نگرانی» درباره مردی است که پشت سر هم آب قند می خورد و نگران است که در خواستگاری او را نپسندند چون فکر می کند ویژگی ای که پدر عروس بخواهد رضایت بدهد، ندارد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.

*چه کار داری می کنی حمیدجان؟ این پنجمین لیوان آب قندی که داری می خوری برادر من.

- چهارمی آبجی، فکر کنم قندم افتاده، چهار ستون بدنم داره می لرزه، ببین اینا علایم سرطان نباشه یه وقت؟

*نخیر. اینا علامت ترس و وحشت، من که دیگه می دونم چه مرگته، باز امشب می خوای بری خواستگاری هول افتاده تو جونت.

- خب اگه این یکی هم من و نپسنده چی؟

*چرا نپسنده؟ وا. تو جوون به این خوبی رعنایی.

- من خودم می دونم هیچی ندارم که کسی خوشش بیاد، نه قیافه دارم نه...

*قیافه که داری حالا یه کم درب و داغونه که اونم با شیش هفت تا عمل جراحی درست میشه. بابا نگران نباش...