خروج سه دهک بالای درآمدی از صف یارانه بگیران

به گزارش خبرنگار مهر، تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸ به قانون هدفمندی یارانه ها پرداخته است.

مطابق با این تبصره، استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند. منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان خواهد شد.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق،نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نمایند.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر خانوارهای کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

گفتنی است، مطابق با جدول زیر سهم یارانه های نقدی در بودجه سال آینده ۴۲۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

جزئیات کامل هدفمندی یارانه: