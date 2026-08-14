به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل بیست و ششم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس و قضاوت موعود بنیادی فر به مصاف تیم مس شهربابک رفت که این بازی با برتری ۴ بر صفر آبی پوشان تهرانی به پایان رسید. سعید سحرخیزان(۴۴ و ۵۵)، محمدحسین اسلامی(۸۸) و اسماعیل قلی زاده (۲ +۹۰) برای استقلال گل زدند.

ترکیب استقلال

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، عارف آقاسی و اسماعیل قلی‌زاده.

بازی تهاجمی آبی ها و دفاع محتاط نارنجی ها

این دیدار در شرایطی آغاز شد که شاگردان سهراب بختیاری زاده برای رسیدن به گل از همان دقایق ابتدایی تلاش زیادی از خود نشان دادند و حملاتی را از چپ و راست روی دروازه حریف انجام دادند اما دفاع منطقی و هوشمندانه شهربابکی ها اجازه باز شدن دروازه را به آبی های تهران نداد.

آسانی و حملات یک نفره

یاسرآسانی که بالاخره پس از کش و قوس های فراوان برای آبی ها در ترکیب اصلی قرار گرفته بود در نیمه اول یک نفره بار هجومی آبی ها را به دوش کشید و در دو موقعیت هم تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت اما مدافعان مس اجازه ندادند ضربه آخر را بزند. او در دقیقه پایانی نیمه اول با شوتی محکم تیر دروازه مس را به لرزه درآورد و بازهم در گلزنی ناکام ماند.

فرعباسی و یک نیمه خاموش

بازی تدافعی مس شهربابک و حملات پرتعداد استقلال باعث شد نارنجی پوشان فرصت نزدیک شدن به دروازه تیم تهرانی را در نیمه اول نداشته باشند و فرعباسی دروازه بان آبی پوشان یک نیمه بی دردسر و خاموش را پشت سر گذاشت و حتی یک موقعیت خطرناک هم روی دروازه این تیم شکل نگرفت.

اشتباه دروازه بان حریف و گل استقلال

در اولین دقیقه از وقت اضافه نیمه اول قویدل دروازه بان مس شهربابک در خروج از دروازه و دفع توپ دچار اشتباه وحشتناکی شد و با سایه زنی دروازه خالی را مقابل سعیدسحرخیزان قرارداد تا او با ضربه ای آرام و زمینی توپ را از کنار تیر عمودی دروازه به گل نخست و برتری استقلال در نیمه اول تبدیل کند.

سحرخیزان و نوید روزهای خوب

با شروع نیمه دوم این استقلال بود که بازهم دروازه حریف را آماج حملات خود قرار داد و این بار خیلی زودتر به گل رسید. در دقیقه ۵۵ سعیدسحرخیزان با توپ گیری از میان مدافعان حریف و حرکت به سمت دروازه قویدل را هم جا گذاشت و با ضربه ای زمینی برای دومین بار دروازه حریف را باز کرد تا نوید روزهای خوبی را برای خط حمله آبی پوشان بدهد.

تلاش مسی ها برای جبران گل های خورده

تیم مس شهربابک که نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را سپری خواهند کرد هر چند در این دیدار ۳ بر صفر بازنده شدند اما تیم دست و پا بسته ای نبودند و در دقایق پایانی حملاتی را روی دروازه میزبان تهرانی انجام دادند اما نتوانستند به گلی دست پیدا کنند. آنها در وقت اضافه بهترین فرصت گلزنی را داشتند اما توپ از داخل محوطه جریمه به بالای دروازه زده شد.

اسلامی و قلی زاده تیر خلاص را زدند

در دقیقه ۸۸ یاسرآسانی بار دیگر خوش درخشید و با نفوذ از جناح راست وارد محوطه جریمه شد و پاسی را برای اسلامی ارسال کرد که این بازیکن همه با ضربه ای فنی و زیبا دروازه مس شهربابک را برای سومین بار باز کرد. چهار دقیقه بعد این بار صالح حردانی با پاسی دقیق درون محوطه جریمه اسماعیل قلی زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با ضربه ای محکم دروازه حریف را باز کرد تا شاگردان سهراب بختیاری زاده با یک برتری پرگل بازی اول خود را پشت سر بگذارند.