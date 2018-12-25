به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه، پس از این که عمیقتر شدن سقوط والاستریت فرار از ریسک را در سرمایهگذاران تشدید کرد، نیکی ژاپن به پایینترین میزان ۲۰ ماهه خود سقوط کرد.
شاخص سهام نیکی ۲۲۵ ژاپن حدود ۵ درصد سقوط کرد و به ۱۹۱۴۷.۴۵ واحد رسید و به پایینترین سطح خود از اوایل می ۲۰۱۷ تا کنون، بازگشت.
شاخص گسترده سهام ژاپن، تاپیکس، هم ۵ درصد سقوط کرد.
در همین زمان در بازارهای چین، شاخص شانگهای در اواسط جلسه معاملاتی خود یش از ۲ درصد سقوط کرد.
دوشنبه شب، با اضطراب سرمایهگذاراندر مورد اقدام وزیر خزانهداری آمریکا برای تشکیل مجدد تیم ضد سقوط، سهام والاستریت به سقوط شدید خود ادامه داد و به این ترتیب اساندپی ۵۰۰ بیش از ۱۵ درصد از ابتدای سال سقوط کرده است.
اما امروز عید کریسمس است و بسیاری از بازارهای سهام در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی تعطیل هستند.
تاکاشی هیروکی، استراتژیست ارشد شرکت اوراق مانکس در توکیو، میگوید: حالوهوای منفی جای منطق را در بازارها گرفته است، که این مورد در طول همه سقوطهای شدید وجود داشته است. یک سوم سقوط قیمتها و هجوم به فروش سهام ناشی از وحشت است، یک سوم دیگر برای جلوگیری از ضرر بیشتر و یک سوم دیگر هم برای به دست آوردن سود از سقوط بازار، ایجاد شده است.
او ادامه داد: سقوط بازارهای سهام تقریبا تماما به علت تحولات بازارهای آمریکا ایجاد شده است و به عوامل منفی انحاصاری بازارهای ملی هر کشور بستگی ندارد.
نظر شما