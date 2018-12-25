یک خواننده در تالار رودکی معرفی شد/ روایتی از یک پروژه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه ملی «آنگاه نگاه گاه آه» علی قمصری در حالی روزهای دوم و سوم دی ماه با یک طراحی صحنه جدید در تالار رودکی تهران برگزار شد که ارایه متفاوتی از قطعاتی در حوزه موسیقی ایرانی توسط گروه «همنوازان حصار» با اجرای بهادر صحت خواننده جوان موسیقی ایرانی و حضور گروه «بادی پرکاشن» برای اجرای چند قطعه ویژه از نکات برجسته این اجراهای زنده بود.

بهادر صحت از جمله هنرمندان دانش آموخته حوزه موسیقی است که طی سال های گذشته فعالیت های متعددی را در حوزه خوانندگی انجام داده و اغلب مخاطبان غیر تخصصی حوزه موسیقی وی را با حضور در فواصل مختلف داستانی مجموعه تلویزیونی «لیسانسه ها» به کارگردانی سروش صحت می شناسند. این هنرمند طی کنسرت ۲ شب گذشته گروه «همنوازان حصار» در شرایطی روی صحنه رفت که تلاش برای ارایه یک خوانش تکنیکی مبتنی بر آموزه های آواز در موسیقی اصیل ایرانی از نکات مورد توجه اجرای وی بود.

بداهه نوازی تار و پیانو با هنرمندی علی قمصری و بهنام ابوالقاسم، تصنیف «چنگ و اندوه» با شعری از فروغ فرخزاد با هم خوانی هاله سیفی زاده و علی قمصری، «بدن خوان» و «جولان» با اجرای گروه «بادی پرکاشن»، «آنگاه نگاه گاه آه» با شعری از احسان افشاری به خوانندگی بهادر صحت، «آتش» با شعری از امیرحسین الهیاری به خوانندگی بهادر صحت، «ساعت شنی» با شعری از احسان افشاری به خوانندگی بهادر صحت، «تک نوازی کمانچه» با هنرمندی اشکان مرادی، «سقوط، آزاد» با الهام از موسیقی منطقه خراسان، تک نوازی تار با هنرمندی علی قمصری، تصنیف «نای و نوا» با شعری از هوشنگ ابتهاج به خوانندگی علی قمصری و «ای عاشقان» با شعری از هوشنگ ابتهاج به خوانندگی بهادر صحت آثاری بودند که در کنسرت ۲ روز گذشته گروه «همنوازان حصار» به مخاطبان ارایه شد.

علی قمصری آهنگساز و نوازنده تار، کامران منتظری نوازنده سازهای کوبه ای، امیر فرهنگ اسکندری نوازنده عود، اشکان مرادی نوازنده کمانچه، بهادر صحت خواننده، سوگل شیری نوازنده ویولنسل، کاوه تسعیری نوازنده آلتو، علیرضا عقیقی نوازنده تار، مروارید حسینی نوازنده سه تار، هاله سیفی زاده هم‌خوان و بهنام ابوالقاسم نوازنده پیانو گروه نوازندگان کنسرت «آنگاه نگاه گاه آه» را تشکیل می دادند. ضمن اینکه مروارید حسینی، آناهیتا حسینی، نیما صنیعی، محمد حسین ساجدی، فرحان فیروزیان، آوین صفوی، رویا مرادی، سارا رضایی، نگار صدوقی، سارا سلطانی، علیرضا وثوقی، فریباز مانوند، ماندانا کاکاوند، مهدی نفری و نگار کیمیا قلم نیز اعضای گروه «بادی پرکاشن» کنسرت بودند.

در بخش اجرایی نیز مجموعه «هامین» به عنوان برگزار کننده، سید علی میرمحمدی مدیر برگزاری، علیرضا علیخانی مدیراجرایی، احسان مقدس پور طراح صحنه، محمدرضا آل خمیس طراح کنسرت، امیر رسام مهر، محمد امینی، رسول بابایی عکاسان کنسرت، معین هاشمی نسب عکاس پوستر، گروه اجرایی را تشکیل می دادند. ضمن اینکه گلاب آدینه، همایون ارشادی، شیرین بینا، مهیار علیزاده، امید نعمتی، نورا هاشمی، سارا رسول زاده و رضا موسوی از جمله هنرمندانی بودند که در قالب مهمان ویژه از کنسرت گروه «همنوازان حصار» در تالار رودکی تهران دیدن کردند.

علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی پس از اجرای پروژه «شط رنج» در تهران و شهرهای مختلف اروپایی که پاییز و زمستان سال ۹۷ با همراهی مجموعه «همنوازان حصار» میزبان مخاطبان علاقه مند موسیقی ایرانی بود تازه ترین پروژه موسیقایی خود را در قالب تور کنسرت های «آنگاه نگاه گاه آه» برگزار کرده است. این پروژه با کنسرت شهر رشت در تاریخ ۸ آذر آغاز شده و تا پایان دی ماه نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که وی روز ۱۶ دی ماه نیز میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی در قالب این پروژه ملی خواهد بود.

بلیت فروشی تمدید کنسرت «آنگاه، نگاه، گاه، آه» علی قمصری برای اجرای روز ۱۶ دی ماه در تالار وحدت تهران آغاز شده و علاقه مندان برای تهیه بلیت و حضور در این اجرا می توانند به سامانه های فروش بلیت مراجعه کنند.

عکس ها از امیر رسام مهر است.