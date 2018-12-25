تلفن هوشمند بینایی دانش آموزان ژاپنی را کم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بینایی دانش آموزان ژاپنی در حال کاهش و دولت این کشور معتقد است دلیل اصلی این امر استفاده از تلفن های هوشمند است.

تحقیقات جدید وزارت آموزش، فرهنگ، وزرش و علوم و فناوری نشان می دهد حدود ۲۵.۳ درصد از دانش آموزان بینایی کمتر از استاندارد یک نمره دارند (معادل بینایی۲۰/۲۰). این بیشترین میزان کاهش دید در تاریخچه ثبت بینایی دانش آموزان این کشور است. همچنین حدود ۶۷ درصد از دانش آموزان دبیرستانی و بیش از ۳۴ درصد دانش آموزان دبستانی در این آزمایش حتی به میزان استاندراد نرسیدند.

دولت این کشور معتقد است افزایش مدت زمانی که کودکان صرف تماشای نمایشگر موبایل های هوشمند و بازی های رایانشی می کنند، دلیل این امر است.

بازی های موبایل در ژاپن بسیار پرطرفدار است. طبق اطلاعات شرکت newzoo این کشور سومین بازار بزرگ بازی های رایانشی به حساب می آید. همچنین بسیاری از افراد بازی های رایانشی را در موبایل استفاده می کنند.

کارشناسان معتقدند افزایش مدت زمانی که فرد در برابر نور آبی موبایل ها قرار می گیرد به چشم درد یا خستگی منجر می شود.

البته علاوه بر ژاپن، چین نیز با مشکلی مشابه روبرو است.