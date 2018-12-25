به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه کتاب کاشان از ۵ تا ۱۱ دی میزبان ناشران سراسر کشور است. ۲۷۶ ناشر از سراسر کشور در ۱۷۵ غرفه ۶۳ هزار و ۶۹۴ عنوان کتاب را در زمینه‌های مختلف در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

در این نمایشگاه ۵ ناشر از استان اصفهان نیز در نمایشگاه حضور خواهند داشت و کتاب‌هایی از ۳۰ ناشر که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند.

در بخش فروش متمرکز به نمایش در می‌آید. ۶ کتاب‌فروشی منتخب کاشان نیز با ستاد برگزاری نمایشگاه همکاری دارند و بن‌های عرضه شده در نمایشگاه تا دو هفته بعد از برگزاری نیز در این کتاب‌فروشی‌ها اعتبار خواهد داشت.

مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان بن یارانه‌ای خرید کتاب با تخفیف ۲۰ درصدی از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه در بین بازدیدکنندگان توزیع می‌شود.

نشست فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کاشان در حوزه کتاب، جشن امضاء و معرفی کتاب، شب شعر، نقد کتاب، نشست با گروه مولفین شاغل در شهرداری کاشان، بزرگداشت حماسه ۹ دی و برگزاری ویژه برنامه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، خاطره‌گویی فعالان انقلاب اسلامی در کاشان، کارگاه تخیل و احساس در ساختار شعر، ویژه برنامه‌های جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان، مسابقه عکس از نمایشگاه، مسابقه طراحی داستان، قصه‌گویی، کارگاه اوریگامی، کارگاه شعر داستان‌نویسی کودک و نوجوان و کارگاه آموزش عناصر داستان ایرانی از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای بخش جنبی این نمایشگاه است.

سومین نمایشگاه کتاب کاشان از ۵ تا ۱۱ دی در مصلی بزرگ کاشان از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان است.