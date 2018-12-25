فروش چند میلیارد دلاری گوگل هوم کارشناسان را شگفت زده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاوریوزر، بلندگوی هوشمند گوگل و دستیار صوتی دیجیتال همراه با آن روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد و دقت و واکنش های سنجیده آن در برابر پرسش های کاربران نیز موجب شده تا افراد بیشتری برای خرید این بلندگوها علاقه نشان دهند.

این بلندگوها که از رقبای خود مانند الکسای آمازون و کورتانای مایکروسافت دقیق تر هستند این روزها بازار خوبی دارند و یافته های موسسه تحقیقاتی RBC Analyst نشان می دهد که گوگل توانسته در سال ۲۰۱۸ بابت فروش و ارائه خدمات مرتبط با گوگل هوم بیش از ۳.۴ میلیارد دلار درآمد به جیب بزند. از این رقم حدود ۲۵ درصد سود خالص گوگل قلمداد می شود.

گوگل در مجموع ۵۲ میلیون دستگاه گوگل هوم را در کل جهان به فروش رسانده که ۴۳ میلیون دستگاه از این تعداد در داخل امریکا فروخته شده اند.

انتظار می رود فروش این محصول در سال ۲۰۲۰ دو برابر شود و درآمد گوگل از فروش گوگل هوم به ۷.۵ میلیارد دلار افزایش یابد. نکته جالب این است که در سال ۲۰۱۶ تنها ۲ میلیون دستگاه گوگل هوم در دنیا فروخته شده بود.