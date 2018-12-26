به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی ناجا ضمن بیان اینکه مردم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌توانند سهم بسزایی در کاهش تصادفات ایفا کنند، ابراز داشت: برخورد پلیس با تخلفات حادثه‌ساز در استان سمنان طی ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵.۶ درصد افزایش یافت.

وی بابیان اینکه کاهش تصادفات نیازمند فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن رانندگی قانونمند است، اضافه کرد: یکی از طرح‌های اجراشده در این راستا طرح همیاران پلیس است که با آموزش کودکان و نوجوانان در سطح مدارس و تعمیم آن به خانواده‌ها توانستیم تصادفات را کاهش دهیم.

رئیس پلیس راهور استان سمنان بابیان اینکه سوانح فوتی در معابر درون‌شهری این استان ۳۲ درصد کاهش داشت، بیان کرد: یکی از موارد تصادفات فوتی مربوط به راکبان موتور است که که با اعمال الزام به استفاده از کلاه ایمنی این موارد به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد.

بزرگی بابیان اینکه برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و دیگر اقئامات پلیس توانست تاثیر چشمگیر در کاهش تصادفات داشته باشد، تصریح کرد: علاوه بر پلیس، دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی خود مردم نیز در کاهش این تصادفات نقش موثر خواهند داشت به شرط آنکه قوانین راهنمایی و رانندگی را به‌دقت رعایت کنند.

وی اضافه کرد: ایمن‌سازی گذرگاه‌ها، نصب پل‌های عابر پیاده، نرده گذاری زیر پل‌های عابر پیاده برای استفاده از شهروندان از پل‌ها و ارتقاء ضریب ایمنی و سلامت مردم آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز و تقاطع‌ها را از دیگر اقدامات موثر پلیس راهور در کاهش حوادث فوتی محسوب می‌شود.