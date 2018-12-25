به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تقاضا برای خرید دلار در بازار مجددا بالا رفته و عمدتا ورود سوداگران به بازار را رقم زده است، برخی صرافیها با نصب نوشتههایی اعلام کردهاند که تاریخ اسکناس های قابل فروش آنها مربوط به سال ۲۰۰۶ و ماقبل آن است و اگر مردم تمایل به خرید آنها دارند، اقدام کنند.
در نوشتهای که بر شیشه یکی از صرافیها نصب شده، نوشته شده است:
« تاریخ دلارها ماقبل سال ۲۰۰۶ و چاپ قدیم و کهنه و بعضا مهرخورده میباشد.
لطفا در صورت تمایل اقدام به خرید نمایید.
در ضمن صرافی هیچ گونه مسئولیتی بعد از فروش نمیپذیرد.»
البته بانک مرکزی هم در اطلاعیهای اعلام کرده است:
بازار ارز روند با ثبات خود را متناسب با عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهد داد؛ بنابراین مردم، به تاکتیک های دلالان و واسطه های نوسانگیر در بازارتوجه داشته باشند و در صورت نیاز به اسکناس، مورد نیاز برای تقاضای واقعی خود، به صرافی ها و بانکهای عامل مراجعه کنند.
در پایان تاکید می شود، حجم ذخایر نقدی و موجودی حساب های بانک مرکزی در سطح بسیار مطلوب قرار دارد و این بانک بنا به شرایط و سیاست کلان کشور از منابع ارزی خود استفاده بهینه می کند
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