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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

مهر خبر می‌دهد؛

فروش دلارهای تاریخ قدیم در صرافی‌ها/اگر تمایل دارید بخرید!

فروش دلارهای تاریخ قدیم در صرافی‌ها/اگر تمایل دارید بخرید!

برخی صرافی‌ها با نصب نوشته‌هایی با اعلام اینکه تاریخ دلارهایشان مربوط به سال ۲۰۰۶ و ماقبل آن است، از مشتری خواسته‌اند که در صورت تمایل نسبت به خرید آنها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تقاضا برای خرید دلار در بازار مجددا بالا رفته و عمدتا ورود سوداگران به بازار را رقم زده است، برخی صرافی‌ها با نصب نوشته‌هایی اعلام کرده‌اند که تاریخ اسکناس های قابل فروش آنها مربوط به سال ۲۰۰۶ و ماقبل آن است و اگر مردم تمایل به خرید آنها دارند، اقدام کنند.

در نوشته‌ای که بر شیشه یکی از صرافی‌ها نصب شده، نوشته شده است:

« تاریخ دلارها ماقبل سال ۲۰۰۶ و چاپ قدیم و کهنه و بعضا مهرخورده می‌باشد.

لطفا در صورت تمایل اقدام به خرید نمایید.

در ضمن صرافی هیچ گونه مسئولیتی بعد از فروش نمی‌پذیرد.»

البته بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

بازار ارز روند با ثبات خود را متناسب با عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهد داد؛ بنابراین مردم، به تاکتیک های دلالان و واسطه های نوسانگیر در بازارتوجه داشته باشند و در صورت نیاز به اسکناس، مورد نیاز برای تقاضای واقعی خود، به صرافی ها و بانک‌های عامل مراجعه کنند.

در پایان تاکید می شود، حجم ذخایر نقدی و موجودی حساب های بانک مرکزی در سطح بسیار مطلوب قرار دارد و این بانک بنا به شرایط و سیاست کلان کشور از منابع ارزی خود استفاده بهینه می کند

کد مطلب 4495336

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