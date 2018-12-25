شهرداری تهران طرح جامع کاهش آلودگی هوا را تدوین کرد

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون عمران گفت: حناچی شهردار تهران در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس، حضور یافت.
نماینده مردم اردبیل ادامه داد: در این جلسه حناچی گزارشی درباره برنامه ها چالش های شهرداری تهران ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: براساس این گزارش بیشترین اولویت شهرداری در حوزه کاهش آلودگی هوای تهران و توسعه حمل و نقل درون شهری است.
وی افزود: شهردار تهران اعلام کرد طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران طراحی شده است. اجرای این طرح دو میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
صدیف بدری افزود: مقرر شد شهرداری تهران طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران را به صورت مکتوب به کمیسیون عمران ارائه کنند تا در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
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