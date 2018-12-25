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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۲۰

بدری در تشریح جلسه کمیسیون عمران:

شهرداری تهران طرح جامع کاهش آلودگی هوا را تدوین کرد

شهرداری تهران طرح جامع کاهش آلودگی هوا را تدوین کرد

سخنگوی کمیسیون عمران گفت: شهردار تهران از تدوین طرح جامع کاهش آلودگی هوا خبر داد و خواستار اختصاص ۲ میلیارد دلار بودجه برای اجرای این طرح شد.

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون عمران گفت: حناچی شهردار تهران در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس، حضور یافت.

نماینده مردم اردبیل ادامه داد: در این جلسه حناچی گزارشی درباره برنامه ها چالش های شهرداری تهران ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: براساس این گزارش بیشترین اولویت شهرداری در حوزه کاهش آلودگی هوای تهران و توسعه حمل و نقل درون شهری است.

وی افزود: شهردار تهران اعلام کرد طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران طراحی شده است. اجرای این طرح دو میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.

صدیف بدری افزود: مقرر شد شهرداری تهران طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران را به صورت مکتوب به کمیسیون عمران ارائه کنند تا در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 4495510

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