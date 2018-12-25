بیمارستان چشم پزشکی رفسنجان تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی هلال احمر رفسنجان با حضور رئیس جمعیت هلال احمر کشور اظهار داشت: تشخیص مردم بهترین حکم و بهترین داوری برای مسئولین است مردم و داوطلبهای جوان ما کار خود را به درستی بدون هیچ چشمداشتی انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه در جاده ترانزیتی در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار تا ۲۵ هزار تردد وجود دارد، بیان کرد: شاهراه های جاده ای جنوب و شمال و غرب و شرق کشور از این شهرستان می گذرد که به طور میانگین ۱۸هزار ترانزیت در روز از این مسیرها انجام می گیرد.

وی با اذعان به اینکه این افتخار ما است که خود را داوطلب جمعیت هلال احمر بدانیم، گفت: مجموعه هلال احمر استان کرمان وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در زلزله کرمانشاه بیش از هشت میلیارد تومان از مجموع ۶۳ میلیارد تومان کمکهای مردمی به این استان، از استان کرمان انجام شد.

محمدی انارکی افزود: مجموعه نمایندگان استان کرمان از عملکرد مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان رضایت دارند و این نشانه همدلی و همراهی در سیستم هلال احمر در استان است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یکی از بارزترین خصوصیت رفسنجانی ها را انجام کارهای خیّری و خیرخواهانه برشمرد و گفت: رفسنجانی ها سابقه کارهای خیّری و وقف دارند و اولین شهرستان هستیم که وقف امنیت را داریم و نیمی از املاک وقفی هلال احمر کشور در شهرستان رفسنجان است.

محمدی انارکی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر در سطح استان کرمان جایگاه خوبی در بین خیّران ایجاد کرده و از ظرفیت مردمی و خیّران در هلال احمر استان استفاده شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز هر جایی که از املاک وقفی خشک شده است به دلیل بروکراسی اداری معتل مانده اند که می توان آن را حل کرد، انتظار می رود که این املاک در راستای نیت واقف هزینه شود و بیایید کمک کنید و آنچه که نظر واقف است، انجام دهیم و با همکاری یکدیگر مشکلات را حل کنیم.

محمدی انارکی عنوان کرد: اگر در حال حاضر واقفان ببینند که املاک وقف شده قبلی از بین می رود قطعاً هیچ کس رغبتی برای وقف نخواهد داشت.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تأکید کرد: تکلیف این زمین های وقفی را با شهرداری روشن کنید و شورای شهر می تواند طرح خوبی برای این زمین ها بدهد و ۳۵۰ هکتار زمین وقفی هلال احمر تغییر کاربری داده شود.

محمدی انارکی ادامه داد: وقتی ۳۵۰ هکتار زمین است و هزینه های بالایی دارند باید ۱۰ -۱۵ میلیون تومان برای هر هکتار هزینه کنید تا پسته برداشت کنید اما با تغییر کاربری درآمد بیشتری حاصل خواهد شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس همچنین با اشاره به بلاتکلیف ماندن پروژه احداث بیمارستان چشم پزشکی رفسنجان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که بیمارستان چشم پزشکی در خیابان معلم که بلاتکلیف مانده است و ساخته نمی شود تعیین تکلیف شود، این بیمارستان همان اول وقف چشم پزشکی بوده است که بهتر است تعیین تکلیف شود که مردم منتظر این قضیه هستند.