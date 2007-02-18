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۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۳۹

پائین بودن تعداد پژوشگران کشور در مقایسه با استاندار جهانی/ سهم نیم درصدی ایران از تولید علم جهانی

پائین بودن تعداد پژوشگران کشور در مقایسه با استاندار جهانی/ سهم نیم درصدی ایران از تولید علم جهانی

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: میانگین جهانی نسبت پژوهشگر به کل جمعیت، هزار و 400 به 1 میلیون نفر جمعیت است که تعداد پژوهشگران ایرانی نسبت به کل جمعیت در مقایسه با این تعداد در رده پائینی قرار دارد.

دکتر بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نسبت پژوهشگران کشور ما در حدود 1000پژوهشگر در یک میلیون نفر جمعیت است.

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی ایران نسبت به جهان گفت: ایران به صورت کلی نسبت به خاورمیانه وضع مثبتی دارد اما نسبت به آسیای جنوب شرقی و آمریکا و اروپا در وضعیت خوبی به سر نمی بریم.

سلطانی ادامه داد: خرید تجهیزات به صورت ارزی است و خرید ارزی تجهیزات ما از خارج از کشور در چند سال اخیر اتفاق نیفتاده است همین امر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را با مشکلات زیادی در زمینه تجهیزات مواجه کرده است.

وی در خصوص سهم ایران از تولید علم جهان افزود: تولید علم ایران در حدود نیم درصد از تولید علم جهان است، در حالی که 1 درصد از جمعیت جهان را جمعیت کشور ما تشکیل می دهد انتظار می رود سهم تواید علم نیز متناسب با این رقم باشد.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: با توجه به اینکه شعار نهضت نرم افزاری و تولید علم را پشتوانه خود قرار داده ایم، باید 10 برابر وضعیت کنونی تولید علم جهان را به خود اختصاص دهیم.

کد مطلب 449597

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