پائین بودن تعداد پژوشگران کشور در مقایسه با استاندار جهانی/ سهم نیم درصدی ایران از تولید علم جهانی

دکتر بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نسبت پژوهشگران کشور ما در حدود 1000پژوهشگر در یک میلیون نفر جمعیت است.

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی ایران نسبت به جهان گفت: ایران به صورت کلی نسبت به خاورمیانه وضع مثبتی دارد اما نسبت به آسیای جنوب شرقی و آمریکا و اروپا در وضعیت خوبی به سر نمی بریم.

سلطانی ادامه داد: خرید تجهیزات به صورت ارزی است و خرید ارزی تجهیزات ما از خارج از کشور در چند سال اخیر اتفاق نیفتاده است همین امر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را با مشکلات زیادی در زمینه تجهیزات مواجه کرده است.

وی در خصوص سهم ایران از تولید علم جهان افزود: تولید علم ایران در حدود نیم درصد از تولید علم جهان است، در حالی که 1 درصد از جمعیت جهان را جمعیت کشور ما تشکیل می دهد انتظار می رود سهم تواید علم نیز متناسب با این رقم باشد.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: با توجه به اینکه شعار نهضت نرم افزاری و تولید علم را پشتوانه خود قرار داده ایم، باید 10 برابر وضعیت کنونی تولید علم جهان را به خود اختصاص دهیم.