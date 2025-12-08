به گزارش خبرنگار مهر، سید میررجب عباس نسب پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی هیئات مذهبی استان با اشاره به نقش هیئتها به عنوان کانونهای جهاد تبیین، گفت که هدف اصلی فعالیتها در سطح هیئات، شبکهسازی و اجرای برنامهها به صورت منسجم و هدفمند است.
وی افزود: هیئتها در شهرستانها با راهبری واحد، برنامهریزی دقیق و حضور میدانی، نقش مؤثری در انتقال پیامهای فرهنگی و دینی دارند و حضور آنها در مناسبتهای مختلف شایسته تقدیر است.
وی همچنین تاکید کرد که این نشستها فرصتی برای بررسی دغدغههای فعالان هیئات و تبادل نظر برای بهبود کیفیت فعالیتها است.
عباس نسب در ادامه به برنامههای معنوی پیشرو اشاره کرد و از هیئات خواست برای اعتکاف ویژه مؤمنین اطلاعرسانی و دعوت گسترده انجام دهند.
وی تصریح کرد: اعتکاف علاوه بر بعد عبادی، فضایی برای هویتبخشی، انسانسازی و ایجاد ارتباط نزدیکتر اعضای خانواده است و هیئات میتوانند با برگزاری اعتکافهای پدر و پسری، مادر و دختری و حتی اعتکافهای دانشآموزی فرصتهای معنوی و اجتماعی ویژهای فراهم کنند.
به گفته وی، اعتکاف فرصتی است تا افراد با روحیات یکدیگر بیشتر آشنا شوند و از تجربه حضور در فعالیتهای جمعی بهرهمند شوند.
معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی مازندران همچنین برنامههای ماه مبارک رمضان و نهضت زندگی با آیهها را تشریح کرد و گفت: فعالیتهای قرآنی و تربیتی باید قبل از ماه رمضان آغاز شود تا آمادگی لازم برای حضور مؤمنین در هیئات و بهرهگیری از محتوای معنوی فراهم شود.
وی افزود که لازم است هیئات با معرفی سفیران قرآن و مشارکت فعال در مناسبتهای فرهنگی، پیامهای دینی و تربیتی را به طور گسترده و هدفمند منتقل کنند.
عباس نسب تأکید کرد: نسل امروز با ویژگیها و روحیات خاص خود، ظرفیت بالایی برای شبکهسازی و جریانسازی در فضای هیئات دارد و اگر فعالیتها هدفمند و هماهنگ باشد، میتوان اثرگذاری آنها را به شکل ملموس و گسترده افزایش داد.
وی در پایان یادآور شد: نقش هیئات در ایجاد ارتباط میان اعضای خانواده، جوانان و جامعه، و همچنین در تقویت هویت دینی و فرهنگی، بسیار ارزشمند است و ضروری است این فعالیتها با برنامهریزی دقیق و راهبری واحد ادامه یابد تا فرصتهای معنوی و اجتماعی به بهترین شکل برای همه بهرهبرداری شود.
