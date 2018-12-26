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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

جزئیات لایحه بودجه ۹۸-۳۶؛

درآمد ۴هزار میلیاردی از جرائم رانندگی/۱۵میلیاردی از نوشابه

درآمد ۴هزار میلیاردی از جرائم رانندگی/۱۵میلیاردی از نوشابه

دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش بینی کرده ۴ هزار میلیارد تومان از جرائم رانندگی و ۱۵ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت انواع نوشابه کسب درآمد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، در جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی) درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی ۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

همچنین برای اجرای قانون حمایت از معلولین با استفاده از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

درآمد حاصل از افزایش ۱۰ درصد به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و ۳۰ درصد به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی ۱۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

برای درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی نیز ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین از عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ نیز درآمدی بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

درآمد حاصل از افزایش ۱۰ درصد به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

دولت همچنین برای درآمد حاصل از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می شود هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

کد مطلب 4496009
سمیه رسولی

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