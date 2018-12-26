همه باید از تیم ملی فوتبال حمایت کنند/ سطح توقعات منطقی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون معینی، گفت: بازی تدارکاتی یا دوستانه با هدف خاصی انتخاب و برگزار می شود. مهم نیست تیمی که انتخاب می شود در چه سطحی قراردارد بلکه مهم خواسته کادر فنی است تا برنامه های خود را در دیدار دوستانه پیاده کند.

وی گفت: نباید روی برد و باخت در بازی دوستانه حساب کرد. اهداف مربی مهم است تا تکنیک هایی که در تمرین انجام شده را مرور کند و توان بازیکنان را بسنجد. اگر بازی با تیم های بسیار سخت را انتخاب کند باعث می شود تاکتیک های مورد نظر مرور نشود و روند بازی تغییر می کند. بر همین اساس بازی های دوستانه هدفمند برگزار می شود.

رئیس کمیته جوانان گفت: زمانی که از گروه مان صعود کردیم مسلما بازیهای تدارکاتی شکل متفاوتی خواهد داشت و تیم های سطح پایین تر از تیم خود را انتخاب نمی کنیم. تیم اردن بسیار سرسخت است و معتقدم تیم ملی فوتبال امید برابر این تیم عملکرد خوبی داشته و کادر فنی توانسته بازیکنان خود را محک بزند و ارزیابی کند. همانطور که می دانید تیم اردن در رده پایه و حتی بزرگسالان قوی است. در واقع تیم ملی فوتبال بزرگسالان ما برابر تیم بزرگسالان اردن بازی های سختی داشته و این تیم در حد تیم عراق است.

وی ادامه داد: در انتخاب تیم های مقابل باید منطقی باشیم و در واقع سطح توقعات ما باید منطقی باشد تا تیم آسیب نخورد و علاوه بر حفظ آمادگی بازیکنان، از نظر فشار بازی نیز در شرایط خوبی قرار بگیرند.

معینی درباره دیدار تیم های ملی فوتبال بزرگسالان ایران و عراق گفت: آخرین کمپ در مسابقات مهمی همچون جام ملتها بسیار اهمیت دارد و بدون شک کادر فنی حتما بازیهایی را انتخاب می کنند که علاوه بر حفظ آمادگی از نظر فشار بازی نیز متعادل باشد. نه اینکه سخت باشد که به تیم آسیب بزند در این زمان بسیار کم و اندک و با توجه به گروهی که قرار داریم باید با تیم های پایین تر از خود بازی کنیم تا سطح آمادگی تیم را حفظ کنیم.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: برای رسیدن به هدف های بزرگ باید موانع کوچک را از پیش رو برداشت. در فوتبال همین تیم های کوچک با تمام آمادگی خود به رقابت می پردازند و در مراحل بالای مسابقات نیز حضور دارند.

وی در پایان افزود: افکار کادر فنی در جهت کسب بهترین نتیجه است و این تیم نیازمند حمایت است. تنها چیزی که اهمیت دارد حمایت همه جانبه از این تیم است. هدف فدراسیون و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران شاد کردن دوستداران و هوداران و بالاتر بردن سطح تیم ملی فوتبال است.