طراح حمله به کنسولگری چین در پاکستان در «قندهار» کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «اسلم بلوچ» یکی از سران گروه آزادی‌خواه بلوچستان پاکستان، در حمله انتحاری روز گذشته در شهر «عیون مینه» واقع ولایت قندهار افغانستان کشته شد.

بلوچ که طراح حمله ماه گذشته به کنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان بود به همراه ۶ تن دیگر در این انفجار کشته شد.

اسلم بلوچ از سوی پاکستان به طراحی حمله به کنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان متهم شده بود و رسانه‌های پاکستانی با انتشار پاسپورت وی مدعی بودند که وی تابعیت افغانستانی دارد.

وی که از سرشاخه‌های «لشکر آزادی‌خواه بلوچستان» پاکستان بود، از مخالفان دولت پاکستان به شمار می‌رفت پیش از این نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان زخمی شده بود.

در حمله به کنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان که حمله با حضور ۳ عامل تروریستی صورت گرفت، ۲ نیروی امنیتی و ۲ شهروند عادی کشته شدند.